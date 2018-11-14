На Ставрополье шантажист заставлял полицейских «забыть» о нарушениях ПДД

На Ставрополье за незаконный оборот оружия и наркотиков осуждён организатор общественного движения «Общество содействия автомобилистам» в Георгиевске. Мужчина «за умеренную плату» шантажировал сотрудников ГИБДД, заставляя их закрывать глаза на зафиксированные нарушения.

Как сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» информированный источник в правоохранительных структурах Ставропольского края, ранее Акоп Айрапетян уже был неоднократно судим за различные преступления. Среди них и умышленное причинение вреда здоровью, грабежи, кражи, вымогательство и угон.

— Несмотря на это Айрапетян и его сподвижники создали в Герогиевске общественное движение «Общество содействия автомобилистам», занимавшееся теневой деятельностью. По оперативным данным, члены организации принуждали сотрудников подразделений ГИБДД Ставропольского края укрывать нарушения ПДД, допущенные участниками общества. В противном случае они угрожали разместить в социальных сетях якобы имеющиеся у них компрометирующие видеозаписи, — рассказал собеседник.

За свои «услуги» от автомобилистов преступник получал денежное вознаграждение. Чем грубее нарушение, которое полицейских вынудили «забыть», тем солиднее сумма. Однако задержание шантажиста произошло совсем по другим причинам.

— Были получены данные о причастности Акопа Айрапетяна к незаконному обороту оружия и наркотических средств. 28 апреля 2018 года сотрудники УФСБ Ставрополья, при содействии специалистов Центра противодействия экстремизму МВД России по краю, задержали подозреваемого, — сообщил источник.

Во время личного досмотра силовики нашли крупную партию героина и самодельный пистолет, переделанный кустарным способом из сигнального, а также обойму из шести патронов.

За незаконное хранение оружия и наркотиков против подозреваемого возбудили два уголовных дела. 9 ноября состоялся суд, где Акопа Айрапетяна признали виновным по всем пунктам. Следующие 4 года шантажист проведёт в колонии строгого режима.