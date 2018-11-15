2018-11-15T14:47:29+03:00
Происшествия

В Минводах устроили самосуд над школьницами, жестоко избившими девочку

Неизвестные парни заставили подростков извиняться
Алена БЕЛЯЕВА
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Девочку жестоко избили. Фото: скриншот видеоДевочку жестоко избили. Фото: скриншот видео
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В Минеральных Водах несколько местных парней во время прогулки встретили школьниц, которые на днях жестоко избили девочку в парке. На кадрах видеоролика, который появился в социальных сетях, видно, что подружки стояли и курили, когда к ним подошли молодые люди. Оказалось, что последним очень сильно не понравилось поведение подростков и они решили устроить над девушками самосуд, но только без физического насилия.

Неизвестные парни поливали девочек отборной бранью, а те только просили отпустить их.

- Что, страшно стало? А когда я мимо проходил и просил ее не трогать, не страшно было? Девочку непорочную с грязью смешали. Вы разве люди после этого?, - кричали молодые люди школьницам.

Одну из девочек пытались поставить на колени, но она сильно сопротивлялась и отказывалась стерпеть унижение, которому сама же несколько дней назад подвергла избитую ставропольчанку. В итоге девочек заставили извиняться на камеру перед их жертвой. Вот только пользователи социальных сетей отметили, что школьницы делали это крайне неохотно и явно без чувства вины.

Кроме того, в комментариях подписчики пабликов даже встали на сторону парней, которые устроили самосуд.

- Поделом, с такими только так и можно, сейчас найдутся моралисты которые будут кричать "парни уроды, девочек напугали". Избитой тоже страшно было, но эти девушки об этом не подумали. Парни их не били, в отличии от этой стаи шакалов, которые только на слабых нападают, да и то лишь толпой. Таким нужно все объяснять на их языке.

- Где их родители интересно? Курят, ночью шляются. Говорили, что они из благополучных семей, но не заметно.

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