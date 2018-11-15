Конгресс в СКФУ: инклюзивное образование ведет к обществу равных возможностей

В среду в Ставрополе на базе СКФУ открылся конгресс «Инклюзивные процессы в международном образовательном пространстве» с участием ученых разных стран.

Представители науки, депутаты, чиновники собрались в конференц-зале, чтобы обсудить насущные проблемы получения высшего образования людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Первыми перед гостями форума выступил жестовый хор школы № 21 Ставрополя. Юные артисты исполнили музыкальную композицию «Жить» на языке глухих, которому специально обучились.

Первыми перед гостями форума выступил жестовый хор школы № 21 Ставрополя

Инклюзия - это возможность воспринимать особенности каждого человека как норму. Как отметил доктор педагогических наук Валерий Шаповалов, директор Института образования и социальных наук и заместитель руководителя РУМЦ СКФУ, инклюзия - процесс обоюдный.

- Люди с ограниченными возможностями здоровья не остаются запертыми в четырех стенах, а вовлекаются в жизнь среди равных. При этом обычные люди учатся видеть мир во всей его многогранности, что, несомненно, «облагораживает студенческую среду», - подчеркнул Шаповалов.

РУМЦ - региональный учебно-методический центр по обучению лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья СКФУ является организатором конгресса. Задача Центра - сделать доступным высшее образование на всем пространстве Северо-Кавказского федерального округа. Проблема инклюзивного образования актуальна для всего мира.

СКФУ активно взаимодействует с учеными из Канады, начинает сотрудничество с представителями Израильской системы высшего образования - гости из этих стран приехали для участия в конгрессе. Также со всей России в Ставрополь съехались сотрудники ресурсных центров, подобных нашему.

Иностранные гости

Среди почетных гостей конгресса - Ирина Кувалдина, заместитель председателя правительства Ставропольского края, Ольга Дроздова, зампредседателя краевой Думы, Галина Зубенко, замминистра образования, Борис Семеняк, замминистра труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

Руководители разных областей рассказали, что делается в Ставропольском крае для лиц с инвалидностью, начиная с детских садов и школ и заканчивая трудоустройством молодых профессионалов с ограничениями по здоровью на предприятиях региона.

Открывая конгресс, Ирина Соловьева, проректор по учебной работе СКФУ, поприветствовала всех участников от имени ректора СКФУ Алины Левитской и отметила важность и знаковость события для всего региона.

- Сегодня СКФУ стал «масштабной площадкой для обеспечения равных возможностей и доступного образования для молодежи нашего региона», - сказала Соловьева.

В университете обучается почти 250 студентов с инвалидностью и ОВЗ, и их количество постоянно растет. У федерального вуза накоплен потенциал и имеется большой опыт в области инклюзивного образования. Одна из приоритетных и актуальных задач, стоящих перед вузом - расширение направлений подготовки для о выпускников школ, имеющих инвалидность, чтобы у них появилась возможность выбирать специальности не только социально-гуманитарного направления, но и технического.

Конгресс продлится неделю. Гости из Канады и Израиля проведут ряд мастер-классов, чтобы поделиться собственным опытом преодоления проблем инклюзивного высшего образования.