В Дагестане капитан ГИБДД покрывал сына-беспредельщика

В Махачкале завели проверку на капитана полиции Измира Асланова из-за сына-беспредельщика.

Без прав и без страха Азим гоняет по городу, устраивает дрифт-заезды и выкладывает видео о своих "подвигах" в сеть. А ведь ему буквально на днях исполнилось 18 лет.

Здесь парень еще несовершеннолетний, но уже с машиной. На "семерке" он и устраивал опасные заезды

Отец работает в ГИБДД и обо всем знает. Как рассказали "КП" в МВД Дагестана, на парня выписали не один штраф.

Измир Асланов. Фото: соцсети

И Азим не просто лихачит, а устраивает ДТП. Этим летом он было снес люксовый кабриолет и отправил водителя в больницу с сотрясением. А несколько дней назад ради забавы протаранил служебную "Приору". Уже не в первый раз за свою выходку Азим публично извинялся в отделении:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/678158" frameborder="0"></iframe> В Махачкале сын капитана полиции стукнул служебную машину и попросил прощение.

- Я увидел на техстанции гаишную машину и начал ее слегка стукать. Друг снимал это и видео закинул к себе на страницу. Я все осознал и понял. Приношу извинения. Больше такого не повторится. Даю мужское слово, - пообещал он коллегам своего отца.

Пока в МВД республики говорят, что Измира Асланова за бездействие и произвол сына, вероятно, уволят.

- Оценку его действиям дадут уже по результатам служебной проверки, - подчеркивают в ведомстве. - Возможно будет возбуждено уголовное дело.

Отметим, что друзья парня такие же лихачи. Опасным вождением они хвастаются в соцсетях:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/678171" frameborder="0"></iframe> Подростки гоняют по встречке.

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