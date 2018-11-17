Создатели игры о «султане Рамзане» и чеченских вампирах извинились и самоликвидировались

Студия The White Wolf, выпустившая оскандалившуюся игру «Vampire: The Masquerade», в которой чеченский народ сделали вампирами, а Рамзана Кадырова марионеткой кровопийц, объявила о своём расформировании. Об этом говорится в обращении на официальном сайте разработчиков.

— Продажа и печать книг пятой серии настольной игры «Vampire: The Masquerade» будут временно приостановлены. Также мы удалим раздел о Чечне как в печатной, так и в PDF-версии. Весь процесс займёт около трёх недель. Кроме того, The White Wolf прекратит своё существование, — заявил Шамс Джордани, вице-президент компании Paradox Interactive, которой принадлежала студия.

При этом часть разработчиков перейдёт на работу в Paradox Interactive, где за разработкой новых серий «Vampire: The Masquerade» будут следить куда более тщательно.

— Мир игры — это мир ужасов, где мы не боимся поднимать острые проблемы, говорить о пороках нашего общества. Это всегда было нашей главной идеей и концепцией. Однако глава про Чечню была написана грубым и неуважительным образом. Мы должны были увидеть свои ошибки и исправить их либо в творческом процессе, либо на этапе редактирования, однако фактически этого не произошло. Нам остаётся только извиниться, — говорится в официальном обращении.

Напомним, что в руководстве к пятой серии «Vampire: The Masquerade» Чечне была посвящена целая глава. Она была написана от лица вампира, который утверждал, что регион — единственное в мире место, полностью контролируемое кровопийцами. Людей здесь якобы воспринимают как скот, а руководство республики, в частности некий «султан Рамзан» потворствует произволу, прельстившись обещаниями вечной жизни. При этом в книге подчёркивалось, что все ЛГБТ-скандалы были раздуты лишь ради отвода глаз от главной проблемы региона.

После выхода игры, эта глава вызывала серьёзный резонанс. Узнав подробности, руководство Чеченской Республики пообещало призвать разработчиков к ответу за наглую и подлую ложь. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» об этом рассказал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

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