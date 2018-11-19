2018-11-19T12:30:14+03:00
Общество

ВТБ предоставил льготный кредит компании «Бумфа Групп»

Крупнейший на Северном Кавказе производитель санитарно-гигиенической и косметической продукции получил 100 млн рублей на три года
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ВТБ в СКФО предоставил кредит крупнейшему в регионе производителю гигиенической и косметической продукцииВТБ в СКФО предоставил кредит крупнейшему в регионе производителю гигиенической и косметической продукции
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Финансирование осуществляется по льготной ставке 6,5% годовых в рамках программы Министерства экономического развития РФ по кредитованию субъектов МСП, реализующих проекты в приоритетных отраслях. Заемные средства предприятие направит на финансирование своей текущей деятельности.

- С момента подписания нашего первого кредитного соглашения с «Бумфа Групп» предприятие нарастило объем бизнеса на рынке санитарно-гигиенических и косметических товаров в регионе в три раза, - прокомментировал Александр Дыренко, руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в СКФО. - Компания продолжает увеличивать темпы роста производства, а также активно работает над расширением географии присутствия. ВТБ заинтересован в развитии российских производственных предприятий, поэтому нацелен на всестороннюю поддержку компании.

По словам Аслана Шебзухова, генерального директора ООО «Бумфа Групп», за десять лет сотрудничества c банком предприятие прошло несколько этапов своего развития. - На каждом из них нашим финансовым партнером неизменно оставался ВТБ, - подчеркнул он.

- На сегодняшний день мы успешно работаем на рынках Российской Федерации и ближнего зарубежья. В наших планах - выход на европейский рынок. Мы уверены, что и на этом важном этапе нас поддержит банк.

Наша справка

ВТБ и «Бумфа Групп» сотрудничают с 2008 года. Предприятие использует весь спектр услуг банка, включая финансирование текущей деятельности и инвестиционных проектов, документарный бизнес, обслуживание внешнеэкономической деятельности.

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