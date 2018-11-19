"Чеченский халк" расспросил туристов о Кадырове

"Чеченский халк" "атаковал" гостей Грозного с вопросом: Что вы думаете о Рамзане Кадырове и городе? Блиц-опрос Тамаев устроил на площади рядом с высотками знаменитого комплекса Грозный-сити. Перед камерой высказались и новоселы, и туристы-пенсионеры:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/678476" frameborder="0"></iframe> "Чеченский халк" выяснил у незнакомцев, что они думают о Кадырове.

Впечатленные небоскребами и мечетью "Сердце Чечни" незнакомцы высоко оценили старания главы республики и его самого.

- Респект и уважуха! Построил классный город! - ответил первый попавшийся на глаза Асхабу молодой парень.

- Судя по вот этому всему - молодец! - сказала позже взрослая женщина.

Похвалили город и новоселы. Чеченского лидера седовласый турист назвал "инициативным, деловым и созидательным". Одна из опрошенных даже призналась, что Рамзан Ахматович - лучший руководитель для молодежи.

Но не все опрошенные дали внятный ответ. Некоторые вообще не поняли, о ком спросил Тамаев:

- Я турист. Я ничего не знаю, - растерялась девушка.

- Я вообще не знаю, о ком речь! - заявила взрослая женщина.

Полмиллиона пользователей ролик с опросом увидели. Десятки тысяч - поставили "лайк". Но в комментариях к записи похвалили "Халка" немногие.

- Рамзану респект, Тамаеву лучше в спорте остаться. Соц. опросы или эксперименты - не его, - написали подписчики. - Лучше б свои знания улучшил и занимался учебой.

Кстати, учится "Чеченский халк" в Астраханском медуниверситете.

Напомним, школу Асхаб окончил отличником

Другие вообще увидели в опросе корыстный мотив:

- Мерседес захотел? - с издевкой поинтересовались пользователи.