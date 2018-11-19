"Чеченский халк" расспросил туристов о Кадырове
"Чеченский халк" "атаковал" гостей Грозного с вопросом: Что вы думаете о Рамзане Кадырове и городе? Блиц-опрос Тамаев устроил на площади рядом с высотками знаменитого комплекса Грозный-сити. Перед камерой высказались и новоселы, и туристы-пенсионеры:
"Чеченский халк" выяснил у незнакомцев, что они думают о Кадырове.
Впечатленные небоскребами и мечетью "Сердце Чечни" незнакомцы высоко оценили старания главы республики и его самого.
- Респект и уважуха! Построил классный город! - ответил первый попавшийся на глаза Асхабу молодой парень.
- Судя по вот этому всему - молодец! - сказала позже взрослая женщина.
Похвалили город и новоселы. Чеченского лидера седовласый турист назвал "инициативным, деловым и созидательным". Одна из опрошенных даже призналась, что Рамзан Ахматович - лучший руководитель для молодежи.
Но не все опрошенные дали внятный ответ. Некоторые вообще не поняли, о ком спросил Тамаев:
- Я турист. Я ничего не знаю, - растерялась девушка.
- Я вообще не знаю, о ком речь! - заявила взрослая женщина.
Полмиллиона пользователей ролик с опросом увидели. Десятки тысяч - поставили "лайк". Но в комментариях к записи похвалили "Халка" немногие.
- Рамзану респект, Тамаеву лучше в спорте остаться. Соц. опросы или эксперименты - не его, - написали подписчики. - Лучше б свои знания улучшил и занимался учебой.
Кстати, учится "Чеченский халк" в Астраханском медуниверситете.
Напомним, школу Асхаб окончил отличником
Другие вообще увидели в опросе корыстный мотив:
- Мерседес захотел? - с издевкой поинтересовались пользователи.