2018-11-19T18:54:06+03:00
Происшествия

В Чечне заявили, что смертницу из Адыгеи завербовали в ИГ

Карина Спиридонова подорвала себя у КПП в Грозном
Евгения СОКОРЕВА
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При взрыве никто не пострадалПри взрыве никто не пострадал
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Через два дня после теракта у 21-го КПП в Старопромысловском районе Грозного глава министерства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров сказал, что смертницу завербовали члены ИГ (запрещенной в России террористической организации).

С его слов, Карина Спиридонова попала под влияние эмиссаров "Исламского государства".

Напомним, в эту субботу 25-летняя уроженка Адыгеи взорвала себя у контрольно-пропускного пункта полиции в столице Чечни. Она сразу вызвала подозрения у пограничников. Когда девушка рванула к пункту, они открыли предупредительный огонь. Смертница подорвала себя. Никто не пострадал.

Позже нашли ее паспорт и предсмертную записку, в которой Карина "попросила прощение у Аллаха".

В республиканском следственном комитете уже завели дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

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