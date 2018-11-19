Почти миллиард потратило Ставрополье на лжеинвалидов

После проверки Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю спецслужбы насчитали 1,3 тысячи лжеинвалидов. Государство несколько лет начисляло пенсии здоровым людям, получившим инвалидность по поддельным справкам с тяжелыми диагнозами. На обмане казна потеряла 900 млн рублей. И это только выявленные факты.

Почти миллиардный ущерб нанесла экс-глава регионального филиала бюро №1 Сильва Груднева. Осужденная в 2016 на 3,5 года, она не провела в колонии и минуты: Грудневу, находившуюся под подпиской о невыезде, амнистировали сразу после приговора по случаю 70-летия Победы.

- Груднева 8 лет «продавала» освидетельствование по 2 группе инвалидности — бессрочной, назначаемой пожизненно, - рассказал источник «КП» в правоохранительных органах.

Пособие оформили десятки людей: 56-летний Валерий (успел «скопить» 125 тыс рублей за 5 лет), 43-летний Артур (362 тыс рублей) и другие. Всего Груднева навыписывала «справок» на 54 эпизода уголовного дела.

Ее "клиентов" продолжают ловить и сегодня. Этим летом Ленинский районный суд дал условные сроки паре Шахмаловых. На поддельных справках они «заработали» полтора миллиона. Завели дела на жительниц края Халикову, Абдуллаеву, Ашурбекову и Попову, обогатившихся на 3 млн рублей.

В Новоалександровском районе на аналогичной торговле инвалидностью попалось руководство ставропольского филиала бюро МСЭ № 17. Вместе с врачом по медико-социальной экспертизе глава учреждения за 20 тысяч рублей ставила подписи и печать в нужных актах. В качестве взяток они получили 136 тыс рублей.

Но подкупают не только специалистов бюро МСЭ. После проверки ФСБ и МВД в Пенсионном фонде края к уголовной ответственности привлекли больше 30 их сотрудников. В федеральный бюджет смогли вернуть 11 млн рублей.

КСТАТИ

Как получают настоящую инвалидность

1. Лечащий врач проводит обследования и документы с их результатами и диагнозом отправляет в бюро Медико-социальной экспертизы

2. Специалисты бюро приглашают претендента на получение инвалидности на освидетельствование. Они изучают полученные документы, его социально-бытовые, профессионально-трудовые, психологические и другие данные

3. Комиссия из экспертов бюро голосует

4. Решением большинства инвалидность назначают или в ней отказывают

5. По результатам медико-социальной экспертизы составляется акт. Документ подписывает и заверяет печатью глава бюро.