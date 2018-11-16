Дагестанский футболист зарезал старика-таксиста и забыл за что

В Астраханской области следователи раскрыли загадочное ичзезновение 78-летнего таксиста. Оказалось, что мужчину зарезал 23-летний дагестанский футболист, приехавший на стажировку в местный . Подробности громкого дела «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Астраханской области.

— Первая информация об исчезновении 78-летнего таксиста появилась 3 ноября. Взволнованная супруга мужчины обратилась к нам за помощью. Она рассказала, что её муж занимался извозом на стареньком «Фиате».

В течение 10 суток следователи пытались найти мужчину, однако обнаружили лишь автомобиль — его нашли в Хасавюрте. А после задержали 23-летнего местного жителя, который забрал машину. Оказалось, что подозреваемый недавно вернулся из Астрахани, где проходил просмотр, а потом стажировался в клубе «Звезда».

Дагестанский футболист жестоко зарезал старика-таксиста.Причины преступления подозреваемый не помнит

Как рассказал сам подозреваемый, с футболом у него не получилось, за несколько месяцев прибывания в чужом городе скопились долги, после чего он решил вернуться в родной Хасавюрт. 3 ноября он поймал машину и попросил довезти до поселка Комсомольский в Калмыкии, где собирался пересесть на автобус.

— По пути, когда машина свернула в сторону села Алгазы Икрянинского района Астраханской области, между подозреваемым и водителем произошла ссора. Причины пока неизвестны, сам подозреваемый не может их назвать — клянётся, что не помнит. По его словам они вышли поговорить в поле, где произошла потасовка. В результате горе-футболист нанёс старику несколько ударов ножом в область шеи. Надёжно спрятав тело в зарослях камыша, он забрал автомобиль и спокойно направился в родной Хасавюрт, — рассказал «КП» старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Андрей Хегай.

Сейчас следователи собирают улики и пытаются выяснить причину ссоры между мужчинами. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.