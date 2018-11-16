Махачкала оказалась одним из самых грязных городов России

Махачкала стала одним из самых городов России. Столица Республики Дагестан оказалась на 6-м месте рейтинга. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе портала Domofond, проводящего статистические исследования.

Чистоту и благоустроенность городских улиц оценивали местыне жители. Оказалось, что жители Махачкалы крайне недовольны замусоренностью и грязью. Столица Дагестана с крайне низким баллом заняла 144-е место из 150. Её «опередили» лишь Волоколамск (Московская область), Рубцовск (Алтайский край), Пушкино (Московская область), Новочеркасск (Ростовская область) и подмосковный Ногинск.

С другой стороны, для столицы Дагестана такое место - уже успех. По результатам такого же опроса в прошлом году Махачкала завоевала пальму первенства как самый грязный город страны.

При этом один из городов Северного Кавказа занял уверенное место в пятёрке лидеров. Жители Грозного оценили состояние улиц как близкое к идеальному. Столица Чечни попала на 5-е место. Ну а самыми чистыми в России стали Анапа (Краснодарский край), Сургут (Тюменская область), Саранск (Республика Мордовия), Домодедово (Московская область), Армавир (Краснодарский край) и адыгейский Майкоп.

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