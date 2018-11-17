2018-11-17T01:55:24+03:00
Звезды

Балалаечник из Чечни Руслан Умханов в «Голосе» повторил успех брата

Прошедший в «Голос» Руслан Умханов - младший брат Шарипа Умханова, который после проекта стал работать в центре Григория Лепса [видео]
Анна ЕГОРОВА
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Руслан Умханов теперь в «Голосе»! Фото: стоп-кадр 1tv.ruРуслан Умханов теперь в «Голосе»! Фото: стоп-кадр 1tv.ru
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В этом сезоне в шоу «Голос. Перезагрузка» уже пробился один уроженец Чечни - кавказский Паваротти Амирхан Умаев. Теперь в шоу два представителя республики. В очередном этапе слепых прослушиваний наставник Константин Меладзе пригласил в «Голос» 23-летнего Руслана Умханова из селения Толстой-Юрт.

Тех, кому внешность и манера его исполнения показались знакомыми, память не подвела. В 2013 году в проект попал старший брат Руслана Шарип Умханов (разница между ними - 14 лет). Несмотря на поддержку наставника, в финал он не прошел, зато его пригласили на работу в продюссерский центр Григория Лепса.

Музыкой Руслан начал заниматься в первом классе. Фото: личный архив героя публикации

Музыкой Руслан начал заниматься в первом классе. Фото: личный архив героя публикации

Сам Руслан хоть и признается, что старший брат сыграл определенную роль в его судьбе, сравнений с ним он не любит.

- Мое знакомство с музыкой началось лет в 6-7, когда родители отдали меня в школу искусств по классу балалайки, - вспоминает вокалист. - Также на мое творчество оказал влияние Шарип. Еще несколько лет назад, до его участия в «Голосе», я попросил его научить меня играть на гитаре. Но в проект я пришел не из зависти к нему, а чтобы доказать самому себе, на что я способен. Да и сравнения с братом мне поднадоели - мне пора заявить о себе как о личности.

Шарип (слева) и Руслан (на заднем плане) Умхановы. Фото: стоп-кадр 1tv.ru

Шарип (слева) и Руслан (на заднем плане) Умхановы. Фото: стоп-кадр 1tv.ru

Кстати, певец вообще не собирался идти на телевидение.

- На проект я попал случайно, - рассказывает Руслан. - Друг начал хвастаться тем, что заявку подал, и предложил мне тоже попробовать, вдруг повезет. Я отправил первую попавшуюся запись. И нас обоих пригласили! Междусобойчика не будет - мы в разных командах.

Если Амирхан Умаев из двух повернувшихся наставников выбрал Ани Лорак, то Руслану Умханову выбирать было не из чего. Кнопку во время исполнения неофициального гимна военных во время кампании США в Ираке - трижды платиновой композиции «Here Without You» группы «3 Doors Down» - нажал только Валерий Меладзе.

Амирхан Умаев и Руслан Умханов. Фото: Instagram

Амирхан Умаев и Руслан Умханов. Фото: Instagram

- Я сразу почувствовал, что вы с Кавказа, меня не проведешь, я сам оттуда, - поделился впечатлением от выступления наставник. - Независимо от того, что вы поете, в вас есть этническая составляющая. Думаю, вам не стоит петь на английском. А так у вас есть хорошие задатки, мне кажется, мы сможем их культивировать, попробовать разную музыку.

Руслана это более чем устраивает. В интервью он как раз говорил, что мечтает об эскпериментах. А ещё выспаться...

Руслан Умханов, Голос . Слепые прослушивания: Here Without You .Подробности: www.stav.kp.ru/daily/26909.7/3954523/

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