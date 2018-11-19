2018-11-19T12:29:06+03:00
Общество

Чечня и Ингушетия попали в список самых неблагоприятных регионов для трудоустройства пенсионеров

Республики СКФО возглавили антирейтинг
Андрей ЗОБОВ
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Кавказ оказался самым непривлекательным для трудоустройства пенсионеровКавказ оказался самым непривлекательным для трудоустройства пенсионеровФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Чечня и Ингушетия попали в тройку регионов, где люди пенсионного и предпенсионного возраста не смогут без большого труда найти себе достойную работу. Исследование провели специалисты агентства «РИА Рейтинг».

Оказалось, что в разных городах и регионах страны возможности для трудоустройства пенсионеров серьёзно разняться. Если в Москве и Санкт-Петербурге пожилой человек с лёгкостью может остаться на занимаемой должности после достижения пенсионного возраста, а при необходимости даже найти себе новое место, то жителям других регионов о таких возможностях остаётся только мечтать. Разброс индекса привлекательности региона для трудоустройства пенсионеров действительно огромен — в столице он достигает 76,8 баллов, а в замыкающей список Тыве он равняется критическим 9,3 пунктам.

Сразу за сибирской республикой следует два региона Северного Кавказа. Второе место в антирейтинге уверенно занимает Ингушетия с индексом в 13,3 пункта. Третью позицию за собой застолбила Чечня с показателем в 15,3 балла. За ними следуют Ненецкий автономный округ (20,5), Карачаево-Черкесия (21,5) и Республика Алтай (22,7).

Почти все остальные регионы СКФО также занимают незавидные позиции. На 78 из 84 мест находится Северная Осетия (23,1), Дагестан на 66 месте (31,1), а Кабардино-Балкария расположилась на 62 месте с показателем в 36,3 балла. И лишь Ставропольский край занял достаточно высокое 18 место. Его индекс — 53 пункта.

В агентстве подчеркнули, что основными критериями, из которых формировался индекс привлекательности, были статистические данные по занятости пенсионеров в регионе, а также условиям работы и заработной плате.

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