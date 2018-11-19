В Чечне врачи «Скорой» предложили изгнать бесов из умиравшего подростка

Ночью в селе Побединском, что недалеко от Грозного, умер 13-летний Расул Гунаев. Отец мальчика рассказал «Комсомольской правде на Северном Кавказе», что не сразу поверил сыну и думал, что подросток преувеличивает.

— Сын жаловался, а я с ним спорил. Мы постояли с ним пять минут поговорили, а потом он вдруг упал навзничь. Тогда я понял, что парень не прикидывается и нужно срочно вызвать «Скорую», — рассказал отец мальчишки Жалаудин Гунаев. — Пошёл за врачами, а когда вернулся, увидел, что Расул лежит на снегу перед домом и кричит от боли. Его тело сотрясали судороги. Он переворачивался, откидывался. Крики услышали соседи, прибежали. Мы его взяли, подняли, когда «Скорая» подъехала, положили на носилки и отнесли в машину.

Но везти ребенка в больницу не спешили. Врачи заявили, что в парня просто вселились бесы.

— Они начали читать ему аяты из Корана и он, вроде бы, успокоился, — рассказывает Жалаудин. — После этого медики занесли Расула обратно в дом, сделали какой-то укол. Врач сказала мне, что ему нужен мулла. Соседи сразу же за ним поехали. А врачи уехали на другой вызов.

Мулла, посмотрев на юношу, заявил, что это не по его части и что без медицинской помощи парню не обойтись.

— Сын попросил муллу почитать Коран. Тот ответил, что если бы им что-то завладело, если бы ему аяты были нужны, то обратиться или произнести название Священной книги он не смог бы, — вспоминает Жалаудин. — Я бросился снова звонить в «Скорую».

Но вернувшаяся бригада «Скорой» опять развела руками. Мальчик молил окружающих гладить его по больной спине, но боль не утихала.

— Когда вернулись эти на «Скорой», я им сказал: зачем уехали? Пацан весь вспотел, у него лихорадка, судороги. А врач ответила, что, вероятнее всего, это побочный эффект от сделанного укола и беспокоиться не о чем. Сказала, что все пройдет.

По словам отца, у мальчика, помимо спины, начал болеть живот, а чуть позже, около 12 часов ночи, начались сложности с дыханием.

— Тогда врач попросила у меня кружку с водой, в которой растворила лекарство из какой-то ампулы, — продолжает Жалаудин. — Потом она стала поднимать и опускать его ногу. А он лежит в сознании и вдруг говорит: «А это что, моя нога? Почеши ее». Потом я уже понял, что сын, наверное, просто ее не чувствовал, хотел проверить и потому попросил.

В итоге фельдшер и врач «Скорой» решили, что утро вечера мудренее, подростку нужен покой и лучше уколоть ему снотворное.

— Расулу сделали укол снотворного, все разъехались. Я очень переживал и лег спать рядом с ним. Очнулся через пару часов, протянул руку, а Расул холодный. Вскочил, включил свет. Он уже не дышал, — ужасается отец погибшего парня.

В Победенской районной больнице «КП» подтвердили: бригада «Скорой» действительно дважды выезжала на вызов. Однако до окончания следствия комментировать действия медиков отказались.

Расула Гунаева сегодня похоронили на родине отца — в селе Самашки. Безутешные родственники считают, что в смерти мальчика виноваты врачи. Следователи возбудили уголовное дело о непреднамеренном убийстве.

ЧЕМ БЫЛ БОЛЕН МАЛЬЧИК?

Егорова Лариса Егоровна, врач-педиатр:

Очень сложно определить, что случилось с несчастным Расулом. Первое, что приходит в голову — это могла быть эпилепсия. Но если родители не замечали никаких симптомов раньше, вероятность этого стремиться к нулю. Если все симптомы появились внезапно и развивались так стремительно, то, возможно, это последствия какой-то травмы. На Кавказе традиционно молчат и терпят до последнего. Может быть, он упал или каким-то другим образом получил серьёзное повреждение позвоночника, задевшее спинной мозг. Это может объяснить и медленный отказ конечностей, и асфиксию, ставшую, скорее всего, причиной смерти мальчика.

Альтернативной версией может быть нейроинфекция. Если у мальчика была серьёзная температура, то, возможно, шёл воспалительный процесс. Мененгиальная инфекция на последней стадии даёт очень похожие симптомы.