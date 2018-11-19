В Чечне не удовлетворены извинениями создателей игры, превративших Кадырова в султана вампиров

Руководство Чеченской Республики не удовлетворили «издевательские» извинения американских разработчиков игры «Vampire: The Masquerade». На пресс-конференции в Москве министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров намекнул, что загладить вину студия The White Wolf сможет лишь посредством очень существенной материальной компенсации. В противном случае разработчиков ждёт суд.

Напомним, что в субботу на официальном сайте компании появилось заявление об устранении студии, выпустившей пятое, оскандалившееся издание серии настольных игр «Vampire: The Masquerade». Часть сотрудников перейдёт на работу в головной офис — студию Paradox Interactive, владевшей The White Wolf. Выпуск нового издания временно приостановлен. Из игры будут убирать скандальную главу про Чечню, ЛГБТ-сообщество, и марионетку вампиров «султана Рамзана», прообразом которого, очевидно, послужил глава республики.

Рамзан Кадыров в игре стал марионеткой кровопийц «султаном Рамзаном»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Однако все эти действия, вкупе с извинениями, не убедили руководство региона.

— Это не извинения, а издевательства, они сделали только хуже. Решительные меры, вплоть до суда, будут стопроцентно, — заявил Джамбулат Умаров. — Заявление на их сайте очень размытое и складывается ощущение, что разработчики в большей степени извиняются перед ЛГБТ-сообществом, представители которого уже обратились в судебные инстанции. Вся глава про Чечню — это тягчайшее оскорбление нашего народа и нашего лидера. Её авторы — современные нацисты, маскирующиеся за лживыми либеральными ценностями.

В игре разработчики представили Чечню единственным в мире регионом, полностью находящимся под властью одного из вампирских кланов. В рамках фентезийной вселенной, людская жизнь здесь ничего не стоит, жители республики являются, по большому счёту, лишь «скотом», предназначенным для корма вампиров. А глава региона, по мнению американцев, потворствует и покровительствует беспределу, прельстившись обещаниями вечной жизни.

В интервью «КП» Джамбулат Умаров пообещал призвать к ответу авторов «Vampire: The Masquerade»Фото: Личный архив героя публикации

— Это идеологический геноцид чеченского народа. Они не хотят, чтобы к нам приезжали гости, туристы. Они хотят создать атмосферу страха, которая будет с нами ассоциироваться. Хотят, чтобы на карте вообще не было Чечни и чеченцев. Поэтому очень интересно, в чём именно будет заключаться сатисфакция за эти оскорбления. О каком конкретно денежном эквиваленте идёт речь, о какой сумме. Если, конечно, они вообще собираются её приносить, — резюмировал Джамбулат Умаров.

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