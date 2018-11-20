2018-11-20T16:47:18+03:00
Общество

56 тысяч ставропольцев стали клиентами ВТБ Медицинское страхование в 2018 году

Всего в стране общая численность застрахованных в компании составляет более 24 миллионов человек
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Клиентами ВТБ МС по обязательному медицинскому страхованию в этом стал миллион россиянКлиентами ВТБ МС по обязательному медицинскому страхованию в этом стал миллион россиян
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В 2018 году миллион человек стали клиентами ВТБ МС по обязательному медицинскому страхованию. Общая численность застрахованных в компании составляет более 24 млн клиентов.

Порядка 60% частных лиц получали полисы ОМС впервые, остальные обращения были связаны со сменой страховой медицинской компании. Основная доля заявлений (63%) на получение полиса ОМС поступила от жителей Ставрополя, Новосибирска, Рязани, Воронежа, Красноярска и Нижнего Новгорода. Остальные 37% пришлись на жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала:

- Мы стремимся, чтобы каждое обращение пациента за медицинской помощью по полисам ОМС для него было максимально эффективным и комфортным. Для этого мы проводим большую работу: ежедневно наши специалисты обрабатывают тысячи звонков по вопросам, связанным с бесплатной медициной, информируют застрахованных о прохождении профилактических обследований, а также защищают права клиентов в случае их нарушения лечебными учреждениями. Застрахованные клиенты могут выбрать или поменять свою страховую медицинскую компанию один раз в год. Заявления о переходах принимаются с первого рабочего дня января до 1 ноября ежегодно.

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