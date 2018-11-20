Андрей Разин спас тело Евгения Осина от кремации

Сегодня известного певца Евгения Осина похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Организацию похорон скончавшегося от алкоголизма и вызванной им сердечной недостаточности исполнителя взял на себя продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Оказалось, что у родственников 54-летнего певца нет денег на похороны Евгения. В такой материальной ситуации близкие начали задумываться о кремации певца, продюсер «Ласкового мая» узнал о беде.

— Мы дружили с Женей с 1984 года, ещё до «Ласкового мая» и других наших проектов. Когда у нас была избирательная компания, Женя за Ельцина выступал и очень многое сделал. Тогда ему предлагали звание или деньги. Но дали ни того, ни другого. Его бесчестно обманули и тогда я ему пообещал, что похороню его, если смогу, как Народного артиста, — рассказал уроженец Ставрополья Разин в интервью «КП».

По словам продюсера, бесплатно на Троекуровском кладбище хоронят только если умерший имел заслуги перед государством или получал правительственные награды, звания. Но когда сестра хотела попытаться выбить бесплатное место — тут же отговорил её от этой затеи.

Андрей Разин спонсировал похороны старого другаФото: Олег ЗОЛОТО

— Я сразу сказал, что не нужно унижаться перед теми, кто его тогда, с Ельциным, обманул. Они сейчас высоко сидят, незачем всё это. Поэтому сразу купил достойное место на аукционе, рядом со своим сыном. Это стоит больших денег, сумму называть не буду. Это не важно сейчас, — отрезал продюсер «Ласкового мая».

«КП» изучила рынок и выяснила, что самое дешёвое место на Троекуровском кладбище стоит около 400 тысяч, а самое дорогое — больше миллиона рублей.

Примечательно, что могила Евгения Осина будет находиться рядом с местом захоронения Александра, сына Андрея. По словам продюсера, так ему будет удобнее ухаживать за могилой старого друга.

— Женя всю жизнь был христианином, поэтому похоронили его по православной традиции. Сейчас уже задумались о памятнике — решили сделать скульптуру. Работа над эскизами уже идёт.

Кроме того, Андрей Разин сообщил, что уже есть договорённость о первом концерте. Он пройдёт 20 января, а все собранные средства отдадут родственникам Евгения Осина.

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