Чечня возглавила рейтинг самых трезвых субъектов Российской Федерации

Чечня, Ингушетия и Дагестан лидируют в Национальном рейтинге трезвости регионов России. Такая информация приводятся в ежегодном отчете федерального проекта "Трезвая Россия", опубликованном в интернете. Эксперты при проведении исследования подсчитали общий объем продаж всех видов алкоголя в каждом регионе. При этом каждый из видов алкоголя социологами учитывался отдельно, а затем был сведен в один критерий.

Как сообщается на официальной странице проекта, самыми непьющими в России уже не в первый раз оказались именно регионы Северного Кавказа: Чечня (12,78 балла), Ингушетия (12,82 балла), Дагестан (14,18 балла), Карачаево-Черкессия (20,02 балла) и Кабардино-Балкария (20,70 балла). По рейтингу, в этом году первые и главные четыре позиции остались как и в прошлом 2017 году, неизменными. А еще один регион РФ, Кабардино-Балкария, даже пополнила пятерку лидеров списка.

Отметим, что в Чеченской Республике продажа алкоголя практически запрещена. Купить его в регионе можно только в нескольких специальных магазинах в строго определенное время.

Также в десятку самых трезвых регионов России вошли Ставропольский край (23,61 балла), Волгоградская область (24,24 балла) и Калмыкия (26,48 балла).

Самыми пьющими в России, по данным экспертов, оказались северные регионы: Чукотский автономный округ (48,14 балла), далее следуют Магаданская область (46,98 балла) и Ненецкий автономный округ (46,85 балла).