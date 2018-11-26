2018-11-26T09:07:29+03:00
Общество

Чечня возглавила рейтинг самых трезвых субъектов Российской Федерации

В десятку наименее пьющих регионов России попало и Ставрополье
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В десятку наименее пьющих регионов России попало и СтавропольеВ десятку наименее пьющих регионов России попало и СтавропольеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Чечня, Ингушетия и Дагестан лидируют в Национальном рейтинге трезвости регионов России. Такая информация приводятся в ежегодном отчете федерального проекта "Трезвая Россия", опубликованном в интернете. Эксперты при проведении исследования подсчитали общий объем продаж всех видов алкоголя в каждом регионе. При этом каждый из видов алкоголя социологами учитывался отдельно, а затем был сведен в один критерий.

Как сообщается на официальной странице проекта, самыми непьющими в России уже не в первый раз оказались именно регионы Северного Кавказа: Чечня (12,78 балла), Ингушетия (12,82 балла), Дагестан (14,18 балла), Карачаево-Черкессия (20,02 балла) и Кабардино-Балкария (20,70 балла). По рейтингу, в этом году первые и главные четыре позиции остались как и в прошлом 2017 году, неизменными. А еще один регион РФ, Кабардино-Балкария, даже пополнила пятерку лидеров списка.

Отметим, что в Чеченской Республике продажа алкоголя практически запрещена. Купить его в регионе можно только в нескольких специальных магазинах в строго определенное время.

Также в десятку самых трезвых регионов России вошли Ставропольский край (23,61 балла), Волгоградская область (24,24 балла) и Калмыкия (26,48 балла).

Самыми пьющими в России, по данным экспертов, оказались северные регионы: Чукотский автономный округ (48,14 балла), далее следуют Магаданская область (46,98 балла) и Ненецкий автономный округ (46,85 балла).

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ессентуках наградили лучших танцоров
На Ставрополье бездомный попытался убить накормившую его пенсионерку
У здания МВД в Махачкале сгорел автомобиль
На Ставрополье в ДТП с пассажирской "Газелью" пострадали 8 человек
Дорога, закрытая в Ставропольском крае из-за ледяного дождя, вновь открыта
В Ставрополе рабочая неделя начнется с дождей
В санатории Кисловодска вернули тепло
Стала известна дата открытия елочных базаров в Ставрополе
В Дагестане попытались застрелить заслуженную артистку
Санатории Кисловодска остались без тепла из-за аварии
В Северной Осетии мужчина бросил в обидчика гранату
В Дагестане на 17 лет посадили насильника
Cпециалисты из Москвы решат какие здания сносить в Дагестане
На Ставрополье в частном доме взорвался газ
Команда Ессентуков – победитель краевой Юниор-лиги КВН 2018
Житель Пятигорска продал автомобиль друга на запчасти
Садоводы Ставрополья получат поддержку в 300 млн рублей
У ставропольца изъяли полкило марихуаны
В Дагестане закрыт наркопритон
В Ставрополе автомобиль сбил 80-летнюю пенсионерку