В Грозном живут лучше, чем в Москве

Аналитики из Финансового университета при правительстве заявили: в России лучше всего живут в Тюмени и Грозном.

К такому выводу они пришли, исходя из опросов местного населения и данных Росстата.

Учитывались: качество образования, медицины и дорог, работа ЖКХ и городских властей, а также мнение горожан.

Со слов проректора университета, который занялся поиском лучшего для россиян уголка, жители Грозного очень ценят свой город. Алексей Зубец даже назвал их "фанатами".

- Грозный занимает 1 место по качеству дорог, работе ЖКХ, объему строительства, а также по удобству города для жизни, - добавил Зубец. - Также он попал в число лидеров по оценке работы городских властей.

Но и проблем у столицы Чечни хватает. Как отметили специалисты, есть куда расти медицине и образованию. Да и местные, несмотря на большую любовь к малой родине, зарабатывают "достаточно средне".

Поэтому пока Грозному присудили почетное 2 место в рейтинге городов с самым высоким качеством жизни.

Повторимся, на вершине, к удивлению многих, не Москва, а Тюмень. Столица России попала на третье место. Следом идут Казань и Сочи. В аутсайдерах: Владимир, Самара и Стерлитамак.

КСТАТИ!

Ставрополь тоже попал в рейтинг, но высоко не забрался. В списке из 30 городов он 25-й.

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