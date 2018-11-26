2018-11-26T11:28:14+03:00
Общество

В Грозном живут лучше, чем в Москве

Специалисты составили рейтинг городов с самым высоким качеством жизни
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
Изменить размер текста:

Аналитики из Финансового университета при правительстве заявили: в России лучше всего живут в Тюмени и Грозном.

К такому выводу они пришли, исходя из опросов местного населения и данных Росстата.

Учитывались: качество образования, медицины и дорог, работа ЖКХ и городских властей, а также мнение горожан.

Со слов проректора университета, который занялся поиском лучшего для россиян уголка, жители Грозного очень ценят свой город. Алексей Зубец даже назвал их "фанатами".

- Грозный занимает 1 место по качеству дорог, работе ЖКХ, объему строительства, а также по удобству города для жизни, - добавил Зубец. - Также он попал в число лидеров по оценке работы городских властей.

Но и проблем у столицы Чечни хватает. Как отметили специалисты, есть куда расти медицине и образованию. Да и местные, несмотря на большую любовь к малой родине, зарабатывают "достаточно средне".

Поэтому пока Грозному присудили почетное 2 место в рейтинге городов с самым высоким качеством жизни.

Повторимся, на вершине, к удивлению многих, не Москва, а Тюмень. Столица России попала на третье место. Следом идут Казань и Сочи. В аутсайдерах: Владимир, Самара и Стерлитамак.

КСТАТИ!

Ставрополь тоже попал в рейтинг, но высоко не забрался. В списке из 30 городов он 25-й.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как восстановили разрушенный Грозный

Фото города в 2000 и 2014 годах [смотрите и сравнивайте]

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ессентуках наградили лучших танцоров
На Ставрополье бездомный попытался убить накормившую его пенсионерку
У здания МВД в Махачкале сгорел автомобиль
На Ставрополье в ДТП с пассажирской "Газелью" пострадали 8 человек
Дорога, закрытая в Ставропольском крае из-за ледяного дождя, вновь открыта
В Ставрополе рабочая неделя начнется с дождей
В санатории Кисловодска вернули тепло
Стала известна дата открытия елочных базаров в Ставрополе
В Дагестане попытались застрелить заслуженную артистку
Санатории Кисловодска остались без тепла из-за аварии
В Северной Осетии мужчина бросил в обидчика гранату
В Дагестане на 17 лет посадили насильника
Cпециалисты из Москвы решат какие здания сносить в Дагестане
На Ставрополье в частном доме взорвался газ
Команда Ессентуков – победитель краевой Юниор-лиги КВН 2018
Житель Пятигорска продал автомобиль друга на запчасти
Садоводы Ставрополья получат поддержку в 300 млн рублей
У ставропольца изъяли полкило марихуаны
В Дагестане закрыт наркопритон
В Ставрополе автомобиль сбил 80-летнюю пенсионерку