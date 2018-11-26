2018-11-26T17:16:04+03:00
Экономика

ВТБ увеличил выдачу ипотечных кредитов в РСО - Алания на 30%

Порядка 80% предоставленных займов клиенты направили на покупку вторичного жилья
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ВТБ увеличил выдачу ипотечных кредитов в Северной ОсетииВТБ увеличил выдачу ипотечных кредитов в Северной Осетии
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По итогам девяти месяцев 2018 года ипотечный портфель ВТБ в Республике Северная Осетия - Алания вырос на 6%, до 1,7 млрд рублей. Всего банк в республике с начала года выдал около 200 ипотечных кредитов на общую сумму 356 млн рублей.

Таким образом, объём продаж по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 30%. Порядка 80% предоставленных займов клиенты направили на покупку вторичного жилья. Как отметил руководитель розничного бизнеса ВТБ в РСО - Алания Заурбек Дзгоев, средний размер первоначального взноса с начала года увеличился в 2,5 раза и достиг 500 тыс. рублей. Средняя сумма кредита на оформление квартиры в ипотеку в Северной Осетии составила 1,8 млн рублей.

На сегодняшний день ипотечный кредит в банке работникам сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов по условиям программы «Люди дела» можно оформить по ставке от 9,5% годовых. Зарплатным клиентам ВТБ предлагает фиксированную ставку в размере 9,7%. Для остальных категорий заемщиков - 10%. Кредит в рамках программы «Больше метров - меньше ставка» можно оформить по ставке 9,3% годовых.

Также ВТБ дает возможность пользователям кредитных карт «Мультикарта» и «Мультикарта-Привилегия», подключенных к опции «Заёмщик», снизить ставку по ипотечному кредиту на величину до 0,6 п.п. В отчетном периоде в фокусе внимания жителей республики оставалась программа рефинансирования ипотечного займа. На эти цели за январь-сентябрь текущего года банк выдал 29 кредитов на общую сумму 42 млн рублей.

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