2018-11-24T14:30:16+03:00
Общество

Скончался дедушка Хабиба Нурмагомедова, подаривший внуку легендарную папаху

Всю свою жизнь Магомед Нурмагомедов провел в родном Дагестане
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Cкончался дедушка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионате (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Магомед, отец его папы и тренера Абдулманапа. Об этом сообщил менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз.

- Мы принадлежим все Аллаху и к нему мы возвращаемся, — написал он в Instagram. - О причинах смерти не сообщается.

В октябре Нурмагомедов в рамках турнира UFC 229 победил ирландского бойца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

После этой победы спортсмен выложил фото со своим любимым дедом. "Один из лучших дней в моей жизни", — подписал он снимок.

Интересно, что дедушка Хабиба cмотрел последний бой своего внука в Лас-Вегасе.

- У Хабиба какой-то неспокойный и прыгучий соперник. - говорил он о противнике внука Коноре Макгрегоре. - Он что, выпивает? Как он собирается с Хабибом драться?

Известно, что Хабиб Нурмагомедов все последние годы своей жизни прожил в Дагестане. А еще дедушка Хабиба вручил ему свою папаху, ту самую, в которой Нурмагомедов выходит биться и которую в Америке иногда принимают за какой-то смешной парик.

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