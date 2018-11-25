В Дагестане получившая огнестрельное ранение певица остается в реанимации

Пережившая покушение у своего дома в Махачкале певица Машидат Омарасхабова остается в реанимации.

Неизвестный попал из огнестрельного оружия артистке в живот. Ее прооперировали. Медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.

Фото: соцсети героини публикации

Как уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в МВД Дагестана, стрелка продолжают искать:

- Пока никакой информации по стрелявшему нет, - сказал Руслан Ибрагимгаджиев, врио начальника отдела информации и общественных связей республиканского МВД.

Напомним, вчера около полуночи неизвестный выстрелил в заслуженную артистку Дагестана Машидат Омарасхабову и скрылся на дорогой иномарке. Полицейские признали инцидент покушением на убийство.

Поклонники героини не могут поверить в случившееся:

- Кому она мешала? Не известно ничего? Мы с ней учились просто вместе! - пишут пользователи в соцсетях певицы. - Скорейшего выздоровления!