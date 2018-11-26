Помощник прокурора в Чечне осуждён за стрельбу из свадебного кортежа посреди Москвы

Нагатинский районнный суд Москвы приговорил экс-старшего помощника прокурора Шалинского района Чечни Магомеда Гучигова к 1,5 года условного лишения свободы. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе суда.

— Суд признал Магомедова Гучигова виновным в хулиганстве с применением оружия. За противоправные деяния экс-сотрудник прокуратуры получил наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно, — сообщил собеседник.

Приставку «экс» влиятельный сотрудник прокуратуры получил после служебной проверки по тому же делу. Его уволили с формулировкой «за нарушение присяги прокурора и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника». Напомним, что в свою бытность старшим помощником районного прокурора Гучигов стал участником резонансного скандала в центре Москвы. Тогда в правоохранительные органы поступила информация о стрельбе из свадебного кортежа в районе парка «Царицыно».

Полицейские немеделнно объявили операцию «Перехват» и уже через несколько минут остановили кортеж, состоявший сплошь из элитных машин: трёх Porshe, а также Bentley и Maybach. Оказалось, что одним из стрелявших был сотрудник прокуратуры Чечни, а при досмотре правоохранители обнаружили три травматических пистолета.

Читателям «КП» Магомед Гучигов также может быть знаком по истории его дяди — полковника Нажуда Гучигова, в почтенном возрасте женившегося на несовершеннолетней девушке.

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