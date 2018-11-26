В Ингушетии из кровной мести расстреляли «отсидевшего» полицейского

В Ингушетии неивезстный расстрелял бывшего сотрудника полиции, недавно отбывшего срок за убийство. Вероятнее всего, причиной расправы стала кровная месть.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Ингушетия, преступление произошло 25 ноября около 19:30 по московскому времени в селе Яндаре Назрановского района. Погибший прогуливался по улице Лермонтова, неподалёку от своего дома, когда преступник несколько раз выстрелил в него. Раны оказались смертельными.

— В ходе проверки оказалось, что погибший был сотрудником полиции, уволенным после возбуждения против него уголовного дела по статье «убийство». Вскоре он попал в тюрьму и освободился лишь после 7 лет колонии, в 2015 году, — сообщили в пресс-службе.

Сразу же после преступления возбуждено уголовное дело, полицейские начали поиск убийцы. Также, по информации собтсвенного источника «КП» в правоохранительных структурах региона, причиной убийства, вероятнее всего, стала кровная месть.