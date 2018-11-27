ВТБ увеличил выдачу кредитов жителям Ставрополья на 40%

Портфель кредитов физлицам розничного бизнеса ВТБ в Ставропольском крае по итогам девяти месяцев 2018 года увеличился на 12% и составил 28,5 млрд рублей.

Объем выдачи кредитов жителям края увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 11 млрд рублей. Основными драйверами роста кредитного портфеля в регионе остаются ипотека и кредиты наличными.

За январь - сентябрь текущего года ипотечный портфель увеличился на один млрд рублей, до десяти млрд рублей. За счет кредитных средств жилищные условия улучшили более двух тысяч ставропольцев, направив на эти цели 3,14 млрд рублей, что на 50% больше, чем за январь-сентябрь 2017 года. Средний размер ипотечного кредита за три квартала 2018 года вырос на 12% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 1,5 млн рублей.

Объем портфеля кредитов наличными с начала года увеличился на 11%, до 13,6 млрд рублей. За девять месяцев банк предоставил 13,5 тыс. займов на сумму порядка семи млрд рублей, что на 39% больше, чем годом ранее.

Заемными средствами для приобретения автомобиля в регионе воспользовались более двух тыс. человек. Общий объем кредитов - 1,1 млрд рублей, что на 15% больше, чем за три квартала прошлого года. Из них 85% предоставлено на покупку автомобиля без пробега. Объем портфеля автокредитов на 1 ноября - 2,3 млрд рублей, что на 4,5% больше аналогичного показателя на 1 января 2018 года.

Фокусным направлением работы ВТБ также стало развитие зарплатных проектов. С начала этого года 28 тыс. сотрудников предприятий Ставрополья стали зарплатными клиентами ВТБ. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Объем портфеля привлеченных средств физических лиц за девять месяцев вырос на четверть и составил 26 млрд рублей.

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