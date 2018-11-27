Ставропольскому наемнику "Генриху", служившему в украинском нацбате, вынесли приговор

Суд в Чебоксарах вынес приговор ставропольскому наемнику по кличке "Генрих", который обвинялся в наемничестве, реабилитации нацизма и экстремизме. Как писала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" ранее, 41-летний Сергей Ильин долгие годы являлся ярым сторонником радикальных националистических взглядов. Именно поэтому осенью 2014 года он отправился в Киев, где решил заработать, стреляя по ополченцам и мирным жителям.

"Генрих" стал членом батальона "Организация украинских националистов" прошел специальную военную подготовку. Мужчине выдали оружие и он стал стрелком. Правда, задержался в батальоне Ильин ненадолго - всего один месяц. За это время нацист успел пострелять по жителям села Пески Ясиноватского района Донецкой области.

За это ему заплатили около четырех тысяч гривен. После получения зарплаты "Генрих" вернулся в Россию, где решил наладить торговлю наркотиками. Ильин приехал в Чебоксары, где планировал организовать канал по торговле "синтетикой" с помощью закладок. Мужчину задержали полицейские, которые впоследствии и выяснили, что тот был не только наркоторговцем, но и наемником.

Сейчас "Генриху" вынесли приговор за наемничество. Суд приговорил его к к 3,5 годам колонии и штрафу в 50 тысяч рублей за участие в военных действиях на Донбассе.

Дело против Ильина о торговле наркотиков пока находится на рассмотрении в суде.