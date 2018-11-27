Погода в Ставрополе: ураган, метель и гололед

В Ставрополе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом Гидрометцентре, с 29 ноября по 1 декабря в регионе прогнозируется сильный снегопад.

Погода каждый день будет приносить новый сюрприз: 29 ноября - налипание мокрого снега, 30 ноября и 1 декабря - усиление юго-восточного ветра до 18 - 23 метров в секунду и метель. Из-за тумана и снега видимость снизится до 100-200 метров, а дороги покроются коркой льда. Поэтому автомобилистам лучше отказаться от поездок в этот период. Тем, кто до сих пор не сменил летнюю резину на зимнюю, лучше этим заняться в ближайшее время.

29 ноября температура воздуха днем и ночью будет варьироваться от минус одного до минус шести градусов. 30 ноября и 1 декабря морозы станут сильнее и столбик термометра опустится до минус десяти градусов.

В городской администрации уже перевели все коммунальные службы города и снегоуборочную технику в полную готовность. Представители Горзеленстроя и лесничества организуют дополнительные бригады для уборки упавших деревьев и веток.