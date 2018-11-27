В Ставрополе управляющая компания украла четверть миллиона у ветеранов войны

Многоквартирный дом по улице Дзержинского, 211 Ставрополя — один из самых благоустроенных в городе. Благодаря стараниям жильцов здесь есть ухоженный двор с клумбами и детской площадкой. Известен дом в городе тем, что тут жил Герой Советского союза, почетный гражданин Ставрополя Иван Алексеевич Щипакин. На доме висит мемориальная доска в память о нем. Здесь же продолжает жить 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Тимофеевич Поротов.

За свой счет жильцы отремонтировали крышу дома еще до программы капремонта. А с ее появлением сразу решили, что будут накапливать деньги для будущих ремонтов на специальном счете.

- Спецсчет мы открыли в 2015 году в «Сбербанке», решив на общем собрании жильцов, что сами сумеем распорядиться деньгами на капремонт и в «общий котел» их отдавать не будем, - говорит бывший председатель совета дома Анатолий Приходько. - С тех пор мы исправно платили по 5 рублей с квадратного метра, будучи полностью уверенными, что деньги попадают прямиком на наш счет.

Видя, что подходит время капремонта, старший по дому решил проверить состояние счета. По оценкам жильцов, на счету должно было находиться более 400 тысяч рублей. На эти деньги планировали заменить стояки и проводку.

- Мы запросили у Фонда капремонта Ставропольского края выписку о состоянии нашего спецсчета и схватились за голову, когда узнали, что на нем за три года скопилось всего 175 тысяч рублей, - говорит старший по дому. - Оказалось, Фонд капремонта как некоммерческая организация не может заниматься финансовыми операциями и вправе привлекать контрагентов. Таким посредником выступила наша бывшая управляющая компания ООО «Жук №5», притом что с ней мы никаких агентских соглашений не заключали.

Иван Алексеевич Щипакин жил в доме по улице Дзержинского 211.Фото: Виталий КЛИМОВ

Цепочка получалась такая: жильцы - городской расчетный центр — ООО «Жук №5» - спецсчет. Но на «Жуке» она обрывалась, хотя по закону управляйка обязана была перечислить деньги конечному получателю не позднее следующего после их поступления дня.

- По нашим подсчетам, управляющая компания ООО «Жук №5» не перечислила на наш счет за 3 года 245 962 рубля, это около 9 тысяч рублей с 1 квартиры. Большая часть наших жильцов — это заслуженные люди: врачи, учителя, офицеры армии, директора предприятий региона. Иван Алексеевич Щипакин, Герой Советского союза, жил в нашем доме до 2016 года и исправно платил все взносы за капремонт. 95-летнего ветерана войны Николая Тимофеевича Поротова знает весь Ставропольский край. Мы считаем, что жильцы нашего дома стали жертвами хищения денег при попустительстве организации, которая должна контролировать их поступление на специальные счета, а именно Фонда капремонта Ставропольского края, - уверен старший по дому. - Мы требуем правоохранительные органы расследовать исчезновение наших денег и привлечь к ответственности бывших руководителей компании ООО «Жук №5».

Жильцы дома по улице Дзержинского, 211 просят считать эту публикацию официальным обращением в ГУ МВД, а также прокуратуру и Следственное управление СКР по Ставропольскому краю.