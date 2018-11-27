Власти отобрали у Рамазана Абдулатипова "личный" пляж
На городском пляже Каспийска снесли незаконно отстроенный пирс у дачи бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.
Демонтаж попал на видео:
Снос незаконного объекта у дачи бывшего главы Дагестана.
И хотя за кадром сообщается о сносе самой дачи Абдулатипова, в администрации Каспийска слух опровергли:
- В постройке дачи ничего незаконного нет. Сносят "выход" к морю, - рассказала "КП" пресс-секретарь мэрии Айша Камалова.
Но в горадминистрации подчеркнули, что иск на демонтаж незаконного объекта подавали не они, а Минстрой Дагестана. Однако там нам ответили, что впервые об этом слышат:
- Таким занимается муниципальное управление, - сказали в министерстве.
В любом случае работа прошла, и "личный" пляж у экс-главы республики власти отобрали.
Напомним, городской пляж Каспийска с виллами чиновников не раз провоцировал местных жителей на акции протеста. По обращению активистов там с завидной регулярностью проводят рейды по выявлению незаконных ограждений. И хотя по закону приватизация земли в 20 метрах от воды запрещена, богачи строят особняки у самого моря.
Не так давно по сети гулял ролик с заснятым с дрона шикарным дворцом, чья площадка едва ли не касается воды.
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