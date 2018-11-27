2018-11-27T12:51:41+03:00
Происшествия

Власти отобрали у Рамазана Абдулатипова "личный" пляж

На береговой линии Каспийска снесли пирс у дачи бывшего главы Дагестана [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Пляж с виллами не раз провоцировал жителей на митингиПляж с виллами не раз провоцировал жителей на митингиФото: Евгения СОКОРЕВА
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На городском пляже Каспийска снесли незаконно отстроенный пирс у дачи бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

Демонтаж попал на видео:

Снос незаконного объекта у дачи бывшего главы Дагестана.

И хотя за кадром сообщается о сносе самой дачи Абдулатипова, в администрации Каспийска слух опровергли:

- В постройке дачи ничего незаконного нет. Сносят "выход" к морю, - рассказала "КП" пресс-секретарь мэрии Айша Камалова.

Но в горадминистрации подчеркнули, что иск на демонтаж незаконного объекта подавали не они, а Минстрой Дагестана. Однако там нам ответили, что впервые об этом слышат:

- Таким занимается муниципальное управление, - сказали в министерстве.

В любом случае работа прошла, и "личный" пляж у экс-главы республики власти отобрали.

Напомним, городской пляж Каспийска с виллами чиновников не раз провоцировал местных жителей на акции протеста. По обращению активистов там с завидной регулярностью проводят рейды по выявлению незаконных ограждений. И хотя по закону приватизация земли в 20 метрах от воды запрещена, богачи строят особняки у самого моря.

Не так давно по сети гулял ролик с заснятым с дрона шикарным дворцом, чья площадка едва ли не касается воды.

Скрин-фото: предполагаемый дом арестованного чиновника

Скрин-фото: предполагаемый дом арестованного чиновника

Виллу автор видео приписал Магомеду Сулейманову - арестованному за хищения начальнику Фонда медицинского страхования РД.

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