Васильев пригрозил уволить чиновников Дагестана за нерасторопность скорой помощи

Глава Дагестана Владимир Васильев в разговоре с министром здравоохранения республики предупредил: за промедление бригады скорой помощи будут отвечать чиновники.

- Скорая помощь приезжает через 20 минут… В столице… Как вам такое нравится? И еще не факт, что приедут через это время! Это наш с вами вопрос, это мы с вами так доработались. И здесь есть доля ответственности каждого присутствующего. Если все это не будет меняться, то реакция будет другой. Хотелось бы, чтоб все это понимали, без принуждения, - пригрозил Васильев.

После ответного доклада министра о маленьком штате сотрудников, глава республики заявил, что незачем ссылаться на недобор врачей при сегодняшней неукомплектованности имеющегося состава. С его слов, умножать число неработающих - это все равно что "раздувать штаны".

- Нам нужен врач, который не за 20 минут, а гораздо быстрее прибудет к больному. Не надо говорить о том, чего у нас нет, исходите из того, что есть, что мы можем использовать, - объяснил Владимир Абдуалиевич.

И на рабочей встрече был не только глава регионального минздрава Джамалутдин Гаджиибрагимов, но и его коллеги из других министерств. Им глава Дагестана также дал "напутствие", а также пообещал вызвать каждого на ковер.

- В тех министерствах, в которых вы работаете, такие же проблемы. А это в основном проблемы эффективного использования тех ресурсов, которые есть: вашего здания, оборудования, в целом системы организации работы. Анализируйте и включайтесь в работу, потому что завтра вы здесь будете докладывать о своей работе, - добавил глава РД.

В соцсетях на слова Васильева сразу откликнулись жители Дагестана. Один из пользователей представился водителем скорой помощи в Хасавюрте. Он пожаловался, что "четырежды списанные кареты скорой помощи сами еле передвигаются", а в случае ДТП скорая зачастую остается виноватой даже при включенных спецсигналах, и тогда водителю приходится ремонтировать пострадавшее авто за свой счет.