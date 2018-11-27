"Чеченскому халку" предложили сняться в кино
Юноша из Чечни, получивший звание "Халка" за впечатляющий объем шеи, получил предложение попробоваться в кино.
Пока Асхаб снялся в короткометражке без слов:
"Чеченский халк" показал небольшой отрывок, в котором он сыграл главную роль.
В ролике парнишка под красивую музыку ступает со сбруей в загон с красавцем жеребцом. А после в замедленной съемке скачет по рыхлому песку.
Фанаты оценили "пробы" Тамаева и пожелали ему успехов на новом поприще. На вопрос, стоит ли ему пойти в киноиндустрию, подписчики единогласно сказали "да":
- Однозначно стоит! Глядишь, найдёшь себя в этом, - поддержали парнишку в соцсетях. - Тебе идет, пробуй.
Некоторые посоветовали увлечься конкретным жанром "боевик", другие - вообще снять фильм о себе:
- Сними фильм про себя. Я просто давно наблюдаю за тобой. Поверь, будет интересно, - написал фанат под роликом.
Напомним, юноша из Чеченской республики обрел славу в 16 лет благодаря выдающимся размерам шеи (54 см в обхвате). Сегодня Асхаб Тамаев совмещает спорт с учебой в медицинском университете.
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