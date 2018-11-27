"Чеченскому халку" предложили сняться в кино

Юноша из Чечни, получивший звание "Халка" за впечатляющий объем шеи, получил предложение попробоваться в кино.

Пока Асхаб снялся в короткометражке без слов:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/679668" frameborder="0"></iframe> "Чеченский халк" показал небольшой отрывок, в котором он сыграл главную роль.

В ролике парнишка под красивую музыку ступает со сбруей в загон с красавцем жеребцом. А после в замедленной съемке скачет по рыхлому песку.

Фанаты оценили "пробы" Тамаева и пожелали ему успехов на новом поприще. На вопрос, стоит ли ему пойти в киноиндустрию, подписчики единогласно сказали "да":

- Однозначно стоит! Глядишь, найдёшь себя в этом, - поддержали парнишку в соцсетях. - Тебе идет, пробуй.

Некоторые посоветовали увлечься конкретным жанром "боевик", другие - вообще снять фильм о себе:

- Сними фильм про себя. Я просто давно наблюдаю за тобой. Поверь, будет интересно, - написал фанат под роликом.

Напомним, юноша из Чеченской республики обрел славу в 16 лет благодаря выдающимся размерам шеи (54 см в обхвате). Сегодня Асхаб Тамаев совмещает спорт с учебой в медицинском университете.

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