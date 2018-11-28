В Ставропольском крае сокращается население

По данным Северо-Кавказстата, на 1 октября в регионе насчитали 2,7 млн человек. Если соотнести эту цифру с показателем от 1 января 2017 года, то выходит, что за 10 месяцев край обеднел на 7 тысяч жителей. Возникает логичный вопрос: куда делись люди?

Аналитики говорят, что спад происходит из-за падения рождаемости и роста смертности.

В сравнении с прошлым годом в Ставропольском крае появилось на свет на тысячу детей меньше, а умерло на четверть тысячи людей больше.

- Число умерших на 4,8% превысило число родившихся, - отмечают специалисты.

Плюс к этому, люди продолжают покидать регион. И хотя в Ставропольский край за год прибыло 32,3 тысячи человек, уехало все же больше - 34,7 тысяч жителей.

Кроме того, все меньше ставропольцев узаконивают отношения в ЗАГсе (-7,5%), а разводятся, напротив, чаще (+2,6%).