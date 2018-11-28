Ледовые катки 2018-2019 в Ставрополе: дата открытия, расписание, цены на билеты

Через два дня зима вступит в свои права, а это значит, что настанет время красных от мороза щек, теплых варежек и коньков. "Комсомолка" рассказывает, когда в Ставрополе начнут работать ледовые катки в сезоне 2018-2019, сколько стоит прокат коньков и где еще в крае есть открытые и крытые ледовые катки.

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ В СТАВРОПОЛЕ

Ледовый каток в парке Победы, Ставрополь

Один из самых популярных ставропольских катков расположен в парке Победы. Здесь можно взять коньки в прокат или прийти со своими. Кроме того, посетителям парка предлагают покататься на лыжах и санках, поиграть в хоккей и скатиться с ледовой горки. Именинник может повеселиться на катке абсолютно бесплатно, а настоящие фанаты фигурного катания - выгодно купить абонемент. Предусмотрены скидки и для больших компаний - минус 50 рублей от цены билета для группы из 15 человек.

Адрес: Ставрополь, улица Шпаковская, 111. Телефон: +7 (8652) 21-39-56

Время работы: с 10.00 до 23.00, без выходных.

Стоимость: по будням 300 рублей/полтора часа (до 13.00) и 300 рублей/ полтора часа (после 13.00); по выходным 350 рублей/полтора часа. Со своими коньками стоимость билетов снижается на 50 рублей. Абонемент на 10 занятий - 2500 рублей. Прокат лыж на 1,5 часа - 400 рублей, санок - 200 рублей, больших саней - 300 рублей, снегокатов - 300 рублей. Семь спусков на ледовой горке - 250 рублей. Поиграть в хоккей можно в будние и выходные дни по 250 рублей с 7:30 до 9:00 часов. Необходимо собрать группу от 15 человек.

Ледовый каток "Виктория", Ставрополь

Хотите поиграть в хоккей или покататься на коньках ночью? Тогда вам в спортивный комплекс "Виктория". Здесь новичкам помогут инструкторы, а опытным фигуристам сотрудники катка наточат и отремонтируют коньки.

Адрес: Ставрополь, улица Серова, 535 а. Телефон: (8652) 99-00-21.

Время работы: по будням с 11.00 до 14.00; по субботам с 12.00 до 23.00; по воскресеньям с 11.00 до 23.00.

Стоимость: с прокатом коньков - 200 рублей/полчаса, 300 рублей/час. Со своими коньками - 150 рублей/полчаса, 250 рублей/час.

30 ноября пройдет первая в этом сезоне "Ночь на льду" с 21.00 до 00.30.

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Ледовый каток в спортивном комплексе "Олимп", Михайловск

В этом году в Михайловске открыли новый спортивный комплекс с катком и он уже распахнул свои двери для всех желающих. Здесь можно не только принять участие в массовых катаниях, но и стать фигуристом или поиграть в хоккей.

Адрес: Михайловск, Ленина 1/6. Телефон: 8 (8652) 45-65-65

Время работы: с 8:00 до 22:00.

Стоимость: массовое катание - 250 рублей, прокат коньков - бесплатно, заточка коньков - 200 рублей, 8 занятий по фигурному катанию - 3000 рублей, 12 занятий по хоккею - 3000 рублей.

Ледовый каток в Михайловске

На той же улице Ленина в Михайловске есть еще один ледовый каток. Ему всего пять лет и здесь есть не только массовые катания, но и секция по хоккею, где могут заниматься дети от четырех лет. Новичкам в катании на коньках всегда поможет опытный инструктор.

Адрес: Михайловск, ул. Ленина, 1Б.

Время работы: с 18.11.2018 по 20.12.2018 г. массовые катания с понедельника по среду с 10:00 до 16:00, с четверга по пятницу - с 18:00 до 21:30, в выходные - с 11:00 до 22:00. С 21.12.2018 по 13.01.2019 массовые катания будут проходить с 10:00 до 22:00 каждый день.

Стоимость: 250 рублей за час.

Ледовый дворец в Невинномысске

Огромный ледовый дворец Невинномысска открыт для посетителей круглый год. Здесь могут отлично провести время новички и проводить профессиональные тренировки настоящие хоккеисты и фигуристы. Есть секции и для малышей - с 4 и 5 лет.

Адрес: Невинномысск, улица Кочубея, 179, а. Телефон: (8655) 46-76-55

Время работы: массовые катания проходят только по выходным с 17.00 до 17.45, с 18.00 до 18.45, с 19.00 до 19.45. Стоимость: 200 рублей детский билет и 250 рублей взрослый. Прокат коньков - 50 рублей.

Ледовый каток в Пятигорске

Покататься под куполом в Пятигорске можно на ледовом катке на улице Пестова. Также здесь обучают фигурному катанию взрослых и детей.

Адрес: Пятигорск, ул. Пестова, 27.

Время работы: с 10.00 до 23.00.

Стоимость: в будние дни - 300 рублей за час; в выходные - 350 рублей за час. Со своими коньками за эти деньги можно покататься полтора часа.

Ледовый каток в Парке им. Кирова

В Пятигорске уже работает открытый ледовый каток в любимом месте отдыха горожан - Парке им. Кирова. Одновременно на катке может находиться до 100 человек.

Адрес: Пятигорск, Парк Культуры и Отдыха им. Кирова

Время работы: с 10.00 до 23.00.

Стоимость: в будние дни взрослый билет с прокатом коньков - 350 рублей за час, со своими коньками - 250 рублей за час, детский билет до 12 лет) с прокатом коньков - 250 рублей час, без проката - 150 рублей час. В выходные взрослые могут покататься за 400 и 300 рублей соответственно, для детей цены не изменяются.

Ледовый каток в Буденновске

В прошлом году в Буденновске от открыли спорткомплекс "Лукоморье", где есть и ледовый каток. Работает он ежедневно, а цены очень доступные.

Адрес: Буденновск, улица Красноармейская, 356. Телефон: (8655) 93-77-73.

Время работы: Массовые катания проходят в понедельник в 17.00 и 19.00, во вторник - в 17:00, в среду - 17.00 и 19.00, в четверг в 19:00, в пятницу - в 17.00, 19.00, 20.00, в субботу - в 17.00, 18.30, 20.00, в воскресенье - в 15.30, 17.00, 18. 30, 20.00.

Стоимость: 210 рублей за час, за прокат коньков - 40 рублей.