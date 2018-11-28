2018-11-28T23:15:54+03:00
Общество

Пятилетний чемпион по отжиманиям Рахим Куриев стал самым юным Почетным гражданином Чечни

Рамзан Кадыров лично поздравил юного спортсмена
Алена БЕЛЯЕВА
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Рамзан Кадыров встретился с Рахимом. Фото:vk.com/ramzanРамзан Кадыров встретился с Рахимом. Фото:vk.com/ramzan
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Пятилетний Рахим Куриев 28 ноября установил новый мировой рекорд по отжиманиям без перерыва. Юному спортсмену пришлось повторно доказывать свое превосходство, ведь в прошлый раз его достижение, а он сделал более 4000 отжиманий, не засчитали из-за нарушений. Судьям не понравилось, что мальчик отвлекался на мультфильмы. В этот раз испытание прошло успешно и с этим ребенка поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров.

- Сегодня Рахим Куриев вновь установил рекорд по отжиманиям. Причём не один, а шесть рекордов! Он выполнил наибольшее количество повторов отжиманий за один подход - 3202 раза; сделал 1000 отжиманий за наиболее короткое время - 40 минут 57 секунд; 2000 раз отжался за наиболее короткое время - за 1 час 30 минут 47 секунд; сделал наибольшее количество повторов отжиманий за один час - 1419 раз; а также наибольшее количество повторов отжиманий за 2 часа - 2559 раз и, наконец, он отжался 3000 раз за наименьшее время - 2 часа 22 минуты 09 секунд, - написал политик в своем аккаунте в Телеграм.

Также Рамзан Кадыров отметил, что ни секунды не сомневался в том, что Рахиму удастся повторить свой рекорд в присутствии комиссии Книги рекордов России. Глава республики даже лично приезжал на место соревнований, чтобы поддержать мальчика.

- Я приехал, чтобы поддержать Рахима, который еще раз продемонстрировал свои физические возможности. Я присвоил Рахиму звание "Почетного гражданина Чеченской Республики". Рахим Куриев теперь является не только юным рекордсменом России, но и самым молодым Почетным гражданином Чечни. Я поздравил его с заслуженной наградой, - отметил Кадыров.

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