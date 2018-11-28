Пятилетний чемпион по отжиманиям Рахим Куриев стал самым юным Почетным гражданином Чечни
Пятилетний Рахим Куриев 28 ноября установил новый мировой рекорд по отжиманиям без перерыва. Юному спортсмену пришлось повторно доказывать свое превосходство, ведь в прошлый раз его достижение, а он сделал более 4000 отжиманий, не засчитали из-за нарушений. Судьям не понравилось, что мальчик отвлекался на мультфильмы. В этот раз испытание прошло успешно и с этим ребенка поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Сегодня Рахим Куриев вновь установил рекорд по отжиманиям. Причём не один, а шесть рекордов! Он выполнил наибольшее количество повторов отжиманий за один подход - 3202 раза; сделал 1000 отжиманий за наиболее короткое время - 40 минут 57 секунд; 2000 раз отжался за наиболее короткое время - за 1 час 30 минут 47 секунд; сделал наибольшее количество повторов отжиманий за один час - 1419 раз; а также наибольшее количество повторов отжиманий за 2 часа - 2559 раз и, наконец, он отжался 3000 раз за наименьшее время - 2 часа 22 минуты 09 секунд, - написал политик в своем аккаунте в Телеграм.
Также Рамзан Кадыров отметил, что ни секунды не сомневался в том, что Рахиму удастся повторить свой рекорд в присутствии комиссии Книги рекордов России. Глава республики даже лично приезжал на место соревнований, чтобы поддержать мальчика.
- Я приехал, чтобы поддержать Рахима, который еще раз продемонстрировал свои физические возможности. Я присвоил Рахиму звание "Почетного гражданина Чеченской Республики". Рахим Куриев теперь является не только юным рекордсменом России, но и самым молодым Почетным гражданином Чечни. Я поздравил его с заслуженной наградой, - отметил Кадыров.
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