На Ставрополье экскаваторщик случайно нашёл останки крупнейшего мастодонта

В Благодарненском районе Ставропольского края, в карьере по добыче камня неподалёку от села Спасское экскаваторщик обнаружил останки представителя вида крупнейших известных науки мастодонтов. Их изучили эксперты Ставропольского государственного музея-заповедника имени Прозрителева и Праве.

Как сообщила «Комсомольской правде на Северном Кавказе» кандидат биологических наук, заведующая отделом природы Ставропольского музея-заповедника Вера Данилевич, экспертная группа выехала на место находки, где анализ показал, что ископаемое животное принадлежит к виду крупнейших в истории мастодонтов.

Найденные в Спасском карьере останки. Фото: пресс-служба Ставропольского государственного музея-заповедника имени Прозрителева и Праве

— Экспресс-анализ показал, что две части великолепного зуба хоботного животного, найденного экскаваторщиком карьера Владимиром Забориным 19 сентября этого года, принадлежат мастодонту Борсони. Обнаруженный там же огромный изогнутый бивень, вероятнее всего, тоже служил защитой и подспорьем этому гиганту, — рассказала Вера Данилевич.

Также специалисты музея оценили другие останки, обнаруженные на дне каменоломни. Оказалось, что огромные позвонки и фрагменты необычных конечностей могут принадлежать двум видам ископаемых китов, миллионы лет назад обитавшим на дне Сарматского моря. Здесь же найдены останки доисторического жирафа.

Вторая половинка зуба мастодонта и другие экспонаты, в частности — фрагменты скелета ископаемых китов. Фото: пресс-служба Ставропольского государственного музея-заповедника имени Прозрителева и Праве

— Ископаемые животные принадлежат так называемой гиппарионовой фауне, которая обитала в наших краях в миоцен-плиоценовой эпохе. Иными словами, им около 3 миллионов лет назад. Позднее мы обязательно изучим все находки, — резюмировала Вера Данилевич.

СПРАВКА «КП»

Мастодонт Борсони, или Европейский мастодонт (лат. Mammut Borsoni) — Исполинское животное Третичного периода. Крупнейший из известных в настоящее время мастодонтов и один из крупнейших представителей отряда хоботных. его рост в плечах составлял 4,5 метра, а верхние бивни достигали почти 5 метров, то есть больше роста животного. Это самые длинные из когда-либо найденных бивней хоботных животных.

Вид был достаточно широко распространён по материкам. Несмотря на то, что останки гиганта чаще находят в Центральной и Восточной Европе, зафиксированы находки костей мастодонта Борсони и в Северной Африке, в США и даже Китае.