Новый год 2018-2019 в Ставрополе: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Первая в 2019 году Новогодняя ночь обещает жителям Ставрополя море положительных эмоций. Перед боем курантов на главной площади краевой столицы для гостей праздника будут выступать местные артисты, а рядом с главной елкой города угощать горячим чаем.

Традиционно пройдут конкурсы, где все желающие смогут блеснуть эрудицией, талантом и просто повеселиться. И, конечно же, не обойдется гулянье без Снегурочки и Деда Мороза.

По расписанию городская шоу-программа запланирована на 23 часа. Но мы советуем не тянуть и ехать в центр краевой столицы пораньше. Поверьте, уже за пару часов до начала концерта в городе будет на что посмотреть. Одна только иллюминация заставит вас обойти все аллеи и проспекты, где вместо привычных "холодных" гирлянд синего цвета будут гореть "бусы" из желтых и белых лампочек.

И не бойтесь пропустить любимые советские фильмы! Всеми любимые ленты и поздравление президента Владимира Путина покажут на большом экране Александровской площади.

А еще Новый год 2018-2019 в Ставрополе должен удивить горожан необычным подарком от городских властей. Каким? Это секрет. Известно лишь то, что передали его из Новгорода.

Напомним, в 2017 году новогодней изюминкой стал шикарный лес из 34 украшенных елок посреди центральной площади.