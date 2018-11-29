2018-11-29T20:47:39+03:00
Происшествия

Задержаны двое боевиков из банды Басаева, принимавших участие в нападении на псковских десантников

Террористы скрывались от правосудия 18 лет [видео]
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото одного из подозреваемых. СК РФФото одного из подозреваемых. СК РФ
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Следственный комитет России СКР совместно с сотрудниками ФСБ задержал двух ранее неизвестных членов банды Басаева. Это Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев. Где именно арестованы боевики - не уточняется.

- Оба задержанных уроженца Чечни арестованы по ходатайству следствия в связи с особой тяжестью совершенных преступлений. В ближайшее время им будет предъявлено официальное обвинение, - сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Подозреваемых задержали 28 ноября. Им вменяется вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. По данным российских следователей, оба уроженца Чечни принимали участие в нападение на псковских десантников в марте 2000 года. Сейчас устанавливается роль подозреваемых в нападении, проверяется их причастность к совершению других преступлений. Идет поиск их возможных сообщников.

Уголовное дело было возбуждено по факту нападения в 2000 году. Тогда в районе села Улус-Керт Чеченской Республики банда террористов под руководством Басаева и Хаттаба напала на бойцов 6-ой роты 76-ой Псковской дивизии ВДВ. В результате бандитской атаки погибли 84 российских военнослужащих, четверо были тяжело ранены.

В рамках данного уголовного дела ранее были осуждены тринадцать участников нападения.

Боевики Басаева.Видео

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