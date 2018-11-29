2018-11-29T13:02:59+03:00
Общество

Директор ставропольской топливной компании украл 24 млн рублей

На бизнесмена завели 13 уголовных дел
Евгения СОКОРЕВА
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Материальный ущерб понесли 12 организацийМатериальный ущерб понесли 12 организацийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае после проверки на коррупцию одной из компаний по оптовой продаже топлива не досчитались 24 млн рублей.

По документам полицейские увидели, что хотя заказчики оплатили поставку сжиженного газа или бензина, обещанное топливо так и не доехало. Деньги при этом не нашли ни в кассе, ни у клиента.

Тут и стало понятно, что круглую сумму кто-то присвоил.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД СК, компанию обворовал ее же директор.

- Аналогичным способом злоумышленник действовал по заключенным договорам поставки нефтепродуктов его предприятию. Оплату вносил частями и уклонялся от исполнения в полном объеме условий соглашений, - говорят полицейские.

Всего материальный ущерб понесли 12 организаций. На главу региональной топливной компании завели 13 уголовных дел. Их собрали в одно производство.

- Следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности гражданина, продолжаются, - подчеркнули в ставропольском МВД.

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