Снежный коллапс в Ставрополе: стихия будет бушевать ещё сутки

Ставрополье завалило снегом — в полночь ледяной дождь превратился в белёсую пыль и продолжает укутывать города и сёла края зимним одеялом. Дорожники работают в круглосуточном режиме, но в первые часы их усилий просто не хватает — в социальных сетях то и дело появляются сообщения о новых авариях, курьёзные видео со «спасением» забуксовавших в сугробах автомобилей, автобусов и даже троллейбусов. А Неунывающие горожане шутят в социальных сетях, пока часами стоят в пробках по пути на работу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/679938" frameborder="0"></iframe> Ставрополь завалило снегом — жители толкают застрявшую маршрутку с горы.

По сообщениям регионального управления ГИБДД, ситуация на дорогах критически осложнилась. В краевом центре, а также Красногвардейском и Шпаковском районах движение практически парализовано. Существенно повысилась аварийность — с утра по дороге в ставропольский аэропорт из-за снежных наносов уже случилось крупное ДТП. Водитель Kia Rio недооценил стихию и набрал опасную скорость. Через несколько секунд он потерял управление, вылетел на «встречку» и врезался в «Приору». В результате травмы различной степени тяжести получили три человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/679941" frameborder="0"></iframe> Авария на дороге в ставропольский аэропорт.

Также водителей просят обратить внимание на сложную ситуацию на автодороге «Ростов-на-Дону — Ставрополь». Здесь с 7:30 до 9 часов вводилось временное ограничение движения, сейчас трассу частично расчистили, однако ехать нужно с максимальной осторожностью. Особое внимание нужно уделить автолюбителям, собирающимся ехать по федеральной дороге «Кавказ». Здесь с 209 по 230 километр наблюдается сильный снегопад и снежные наносы. Осложнена и ситуация на въезде в столицу края — на автодороге «Подъём к городу Ставрополю» осложнён проезд большегрузов. С 9:40 введено ограничение движения в Грачёвском районе, на трассе «Ставрополь – Александровское- Минеральные Воды» с нулевого по 34 километр. Повсеместно работает снегоуборочная техника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/679937" frameborder="0"></iframe> Ставрополь завалило снегом — жители толкают троллейбус.

Жители Ставрополя также сообщают о сложной ситуации на дорогах. В социальных сетях выехавшие ранним утром водители рекомендуют коллегам пересесть на общественный транспорт. Появляются видеозаписи с предупреждёниями об авариях, на камеру записываются курьёзы. Так, на улице Карла Маркса двоим мужчинам пришлось толкать застрявший в сугробах троллейбус. Жители констатируют: несмотря на повышенную готовность коммунальных служб, о которой сообщали в администрации во вторник, в первые часы проезд по многим дорогам существенно затруднён. Скованный пробками и снегом город замер. Некоторые пользователи даже успели сделать пару забавных коллажей на эту тему.

Стоя в пробках, жители краевого центра придумали новый мем. К счастью — не слишком правдивыйФото: Социальные сети

— Ооо,мне как раз выезжать из дома надо по делам. Сейчас себе в термос чай горячий налью и бутербродов сделаю...чую долго в пробках буду стоять. И подушку на всякий случай закину, — пользователи соцсетей воспринимают ситуацию со свойственным ироничным юмором.

— Не все так плохо, с 7 утра спецтехника на дорогах работает, своими глазами видели. Их со вчерашнего вечера приготовили! — Некоторые пользователи, вместо огульной критики, реально оценивают ситуацию на дорогах, понимая, что убрать весь город в считанные часы невозможно.

— Ничего, сейчас почистят и вечером домой быстрее поедем! Мыслите позитивно, и не забывайте относиться ко всему с юмором, — советует другой житель, подытоживая общие тенденции.

Жители краевой столицы сами защищают коммунальщиков, показывая, что техника работает с раннего утраФото: Социальные сети

При этом синоптики улучшений не обещают. По их словам, на Ставрополье пришла самая настоящая зима, морозами гололёдом и сильными метелями.

— Снегопад будет сохраняться весь день 29 ноября. При этом в разных районах края его интенсивность будет различной: от умеренного до крайне сильного. Завтра к утру он ослабеет, однако усилиться ветер. Если в четверг его порывы могут достигать 15 метров в секунду, то в пятницу до 20-23 м/с. Иными словами, будет достаточно сильная метель. При этом существенно понизится температура — днём 29 ноября до –7 градусов, а утром 30 числа до –10, — рассказала «Комсомольской правде на Северном Кавказе заместитель начальника по гидрометобеспечению края Наталья Клименко.