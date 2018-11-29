На Ставрополье зарплаты повысят на 2 миллиарда

На Ставрополье в 2019 году зарплаты повысят на 2 миллиарда, а сам край обогатится на 10 миллиардов, — гласит главный экономический документе региона. В четверг его приняли на заседании Ставропольской Думы при непосредственном участии губернатора Владимира Владимирова.

Из принятого «Закона о бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» можно заметить, что регион становится богаче. Если в этом году Ставрополье заработает 108,7 миллиарда, а потратит – 107,3, то в прошлом году эта сумма была почти на 15% меньше — доходы планировались в размере 94,6 млрд, а расходы — 93,5. При этом депутаты отметили заслугу Владимира Владимирова, который в ходе встреч в представителями Правительства РФ, смог «выбить» региону лишние 4 миллиарда.

При этом две трети всех денег чиновники решили вложить в социальную сферу. На улучшение жизни простых жителей чиновники планируют потратить 70,8 миллиардов рублей.

Из них 2 миллиарда рублей планируется вложить в повышение зарплат сотрудникам бюджетной сферы и на обеспечение в регионе минимального размера оплаты труда. А ещё 15,6 миллиарда будут направлены на поддержку инвалидов, ветеранов, молодых семей и другие социальные выплаты.

На эти же средства будет производиться модернизация в сфере здравоохранения. В 2019 году планируется капитально обновить 10 медучреждений. Также будут созданы 6 фельдшерско-акушерских пунктов, запланировано строительство нового корпуса детской краевой больницы, амбулатории в Будённовском районе, и новой участковой больницы в Минераловодском городском округе.

Для государственных больниц, школ и других учебных заведений в новом году продолжат закупать современное оборудование. А с будущего года стартует программа ремонта школьных дворов, на которую муниципалитетам будет выделено 200 миллионов рублей.

Также в следующем году снова вырастут вложения в благоустройство городов. На постройку красивых мест для отдыха, арт-объекты, и комфорт ставропольцев потратят 1,5 миллиарда рублей. В эту сумму отдельной строкой входит благоустройство городов Кавказских Минеральных Вод.

В документе особый приоритет отдаётся национальным проектам, определённых «майским» Указом Президента в 2018 году. Ставрополье попало в 10 из них и на их реализацию потратит порядка 12,7 миллиардов.

По итогам заседания губернатор Владимир Владимиров отметил экономический рост региона и поздравил правительство с профицитом бюджета. Напомним, что оставшиеся 1,5 миллиарда направят на погашение долга Ставрополья.

– Рассчитываю, что бюджет 2019 года поможет краю сделать шаг вперёд, улучшить жизнь ставропольцев и укрепить их уверенность в завтрашнем дне, — резюмировал Владимир Владимиров.