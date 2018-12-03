Чечня и Дагестан попали в число российских регионов с самыми низкими зарплатами

Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкой АО, самые низкие – в республиках Cеверного Кавказа. Об этом свидетельствуют результаты исследования заработков в российских регионах "Риарейтинг", по итогам 2017 года.

В качестве основного показателя была использована доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и доля низкооплачиваемых, заработок которых менее 15 тысяч рублей в месяц.

По данным исследователей, на 61 месте из 85 по уровню зарплат в России оказалась Северная Осетия. Еще меньше высокопоолачиваемых зарплат на Ставрополье - 63 место. Ингушетия - на 67-м месте. Карачаево-Черкесия - на 72-м.

В число пяти регионов России с самыми низкими зарплатами вошли Чеченская республика (81-е место), Дагестан (82-е место), Кабардино-Балкария (84-е место).

Самые же высокие зарплаты в Российской Федерации, по данным исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе. Самые низкие - в республике Адыгея.