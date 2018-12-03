Рамзан Кадыров раскритиковал Петра Порошенко за запрет российским мужчинам въезжать на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Украины Петр Порошенко грубо ущемил права сразу нескольких миллионов человек, запретив въезд в страну российским мужчинам от 16 до 60 лет.

Как написал Кадыров в своем аккаунте ВК, Порошенко лишил миллионы живущих в России этнических украинцев родины, права навещать жилища своих родственников и возлагать цветы на могилы родителей, гулять по улицам родных городов.

Глава Чечни отметил, что российские власти, в отличие от Киева, напротив, никаким образом не препятствуют въезду украинцев, чтобы «не обречь тысячи украинских семей на голодное существование».

Напомним, Украина на прошлой неделе ввела ограничения на въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. В стране заявляют, что " таким образом пытаются помещать проникновению на Украину частных армий из России".

По данным на эти выходные, в украинских аэропортах и на таможне отказ во въезде от погранслужбы этой страны получили уже сотни россиян.