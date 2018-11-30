На Ставрополье из-за снегопада закрыли четыре ключевые автодороги

Утром 30 ноября движение по ряду автодорог, в том числе федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае ограничено и полностью перекрыто в связи со сложными погодными условиями: нулевой видимостью, снежными заносами, пургой и гололёдом. Краевое управление ГИБДД организует на дорогах пункты обогрева и убедительно просит автолюбителей воздержаться от дальних поездок.

Главной новостью стало перекрытие трассы «Кавказ», соединяющей ключевые населённые пункты. Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Ставрополья, на участке трассы от горы Кинжал в Минераловодском районе и вплоть до Невинномысска снег полностью замёл проезжую часть, видимость нулевая. Речь идёт об участке длинной почти в 100 км — с 243 по 338 километр. Здесь прекращено даже поэтапное сопровождение водителей, работает тяжёлая снегоуборочная техника.

— Выезжать в междугородние путешествия сейчас крайне не рекомендуется. В случае острой необходимости организованы объезды перекрытого участка по через Черкесск, и через село Александровское, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/680123" frameborder="0"></iframe> Из-за буйства снежной стихии автомобили буквально сносит с трасс.

Также ночью были перекрыты ещё три автодороги. В 4:00 ограничено движение на дороге «Подъём к городу Ставрополю» с 13 по 19 километры. Здесь для уставших и замёрзших водителей создан пункт обогрева, где можно угоститься горячим чаем и подзарядить мобильный телефон. Также сложная ситуация сложилась на другом въезде в Ставрополь — оставляет желать лучшего состояние автодороги от Дёминского до Надеждинского круга, однако пока они не перекрыты.

В 7 утра сотрудникам Госавтоинспекции пришлось ограничить движение по дороге «Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск». Здесь трасса перекрыта с 80 по 86 километр в Новоалександровском районе края.

А в 8 часов закрыт участок дороги в Красногвардейском районе. На трассе «Ставрополь –Изобильный – Красногвардейское» ограничено движение с 82 по 123 километр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/680124" frameborder="0"></iframe> Нулевая видимость становится страшной опасностью для автомобилистов.

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