2018-11-30T13:55:23+03:00
Происшествия

В Ессентуках сотрудник санатория ФСБ убил себя и жену

Супругу мужчина задушил на глазах у детей
Евгения СОКОРЕВА
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В МВД погибший не служилВ МВД погибший не служил
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В Ессентуках водитель подведомственного ФСБ санатория при детях убил жену у себя дома, а потом выехал за город и свел счеты с жизнью. Тело нашли рядом с его машиной в паре км от города-курорта в лесополосе с огнестрельным ранением головы. Рядом нашли ружье.

Что побудило мужчину на убийство супруги и самоубийство, выясняют следователи.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе правоохранительных органов Северо-Кавказского федерального округа, в силовых структурах погибший не работал.

Напомним, ночью 21 ноября в парке Ставрополя пьяный экс-омоновец устроил пальбу по силовикам. Сначала он расстрелял двери здания ГУМВД, а потом пытался спрятаться на аллее Центрального парка. На переговоры стрелок не шел. Для задержания его пришлось ранить. В больницу дебошира везли с простреленным бедром. Щтурм попал на видео.

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