Елочные базары 2018 в Ставрополе: где купить елку на Новый год

Где найти лучший ёлочный базар в Ставрополе и где продаются самые свежие, качественные зелёные красавицы? На эти вопросы решила ответить «Комсомольская правда на Северном Кавказе». Наш корреспондент выяснил, когда и где можно будет обзавестись новогодними ёлками на любой вкус.

Снег замёл дороги и украсил белокурым маревом деревья, подарив Ставрополю первый атрибут предстоящего Нового года. Полки магазинов уже ломятся от мандаринов, магазины вывесили цветные гирлянды, приглашая побыстрее выбирать подарки близким, а жители потихоньку начали задумываться о приобретении главного праздничного атрибута.

Нет, конечно же, уютный салат оливье, шампанское и стоящий на фоне ночного Кремля президент — важные компоненты классического русского Нового года. Но, всё же, с самого детства именно нарядная ель приносила в дом ощущение настоящего волшебства и праздника.

По всему Ставрополю перед Новым годом откроются ёлочные базарыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Конечно, многие жители краевой столицы давно стали обладателями искусственных елей, но без терпкого, вяжущего хвойного аромата ощущения не те — нужно купить хотя бы одну лапу, хотя бы маленькую ёлочку, чтобы в Новый год всё было честно и по-настоящему.

Ароматные, молодые, овеянные сладким южным ветром красавицы появятся на ёлочных базарах уже 14 декабря. Все желающие смогут найти деревце по-себе: купить пушистую голубую ель, мягкую пихту или роскошную сосну можно будет в 47 точках по всему Ставрополю.

— Площадки по продаже хвойных деревьев приближены к местам проживания горожан, что позволит приобретать ёлки в шаговой доступности от дома, — рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе администрации Ставрополя.

Ёлочный базар в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

КАК ВЫБРАТЬ НОВОГОДНЮЮ КРАСАВИЦУ?

Конечно же, выбор дерева — исключительно дело вкуса каждого человека: один любит сосны, другой души не чает в пихтах, а третий восхищается пушистыми елями. Но очень многое зависит от места, где вы предпочтёте совершить свою покупку.

Первый вариант — приобрести красавицу с рук, с машины. Он подойдёт тем, кто желает слегка сэкономить, ведь, как правило, такие торговцы появляются стихийно и налоговые отчисления не платят. Поэтому и могут продавать товар бо более выгодной цене. Однако в этом случае может подвести качество — документы на товар в этом случае продавцу не нужны, и вы никогда не узнаете, когда и где срублено дерево. Такие елки могут быстро осыпаться и вряд ли простоят у вас долго.

Если качеством рисковать не хочется — можно выбрать второй вариант и пойти на официальный ёлочный базар. Здесь у продавцов проверяют все документы, да и вы сможете, при желании, доподлинно узнать откуда привезена ваша красавица. Здесь, часто, можно договориться и о доставке «избранницы» прямо к дому. Единственный минус — цены будут выше, и даже небольшую сосенку вы вряд ли купите дешевле, чем 700-900 рублей.

Ну и третья опция — выбрать и заказать ёлку через интернет. В вашем распоряжении будет море фотографий, и, всё же, «пощупать», принюхаться и приноровиться к самой красивой ёлочке здесь не получится. Однако свои удобства налицо — цены не кусаются, а выбранное вами дерево доставят прямиком к дому. Но опасайтесь мошенников! Помните, что идти на риск и вносить предоплату ни в коем случае не стоит.

АДРЕСА ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ В СТАВРОПОЛЕ 2018-2019

Октябрьский район:

– пр. К. Маркса, 6;

– привокзальная площадь ж/д вокзала;

– ул. Бурмистрова, 4;

– ул. Лесная, 157а;

– ул. Макарова, 12/1;

– ул. Октябрьская, 235;

– ул. Пригородная, 215/1;

– ул. Чапаева,7;

– ул. Репина, 198;

– ул.Трунова, 134

– муниципальный рынок №1 ул.Шаумяна, 1

Ленинский район:

– ул. Ленина, 74/17, 108, 268, 277; 299;

– ул. Мира, 135;

– ул. Серова, 466;

– ул. Комсомольская, 48;

– ул. Мира, 135;

– ул. Магистральная, 16/1;

– ул. Чехова, 55;

– ТК «Центральный» ул. Артема, 51.

Промышленный район:

в Юго-Западной части района:

– ул. Ленина, 328/11, 401, 474;

– ул. Мира, 450;

– ул. Доваторцев, 35/1, 41, 50/1, 61;

– ул. 50 лет ВЛКСМ, 8Б, 20/1, 40, 58/1, 67/2;

– ул. Пирогова, 38;

– Тухачевского, 11 б, 16;

– ул. Фроленко, 18;

– ул. Шпаковская, 1 а;

– ТК «Тухачевский» ул. Тухачевского, 16/16.

В Северо-Западной части города

– пр. Юности, 30;

– пр. Кулакова, 17а, 27/2;

– ул. Бруснева, 19/1;

– ул. Васильева, 29;

– пер. Шеболдаева, 3/5.

в Центральной части района

– ул. Ленина, 299, 328/11, 401, 474;

– ул. Мира, 450.