Путин потребовал пресечь воровство нефти, газа и бензина в Дагестане

Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился пресечь воровство и хищения нефти и газа в Республике Дагестан. Ответственными за выполнение поручения названы глава Правительства Дмитрий Медведев и генеральный прокурор Юрий Чайка.

Пункт о пресечении всевозможных хищений энергоресурсов в республике входит в опубликованный 30 ноября перечень поручений президента по развитию топливно-энергетического комплекса Дагестана.

— Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации принять незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, несанкционированного подключения к распределительным сетям, незаконного оборота нефтепродуктов на территории Республики Дагестан, — гласит текст опубликованного на сайте Кремля документа.

При этом на проработку проблемной темы и принятие необходимых мер президент отводит только три месяца. 1 марта 2019 года главы Правительства и Прокуратуры будут обязаны отсчитаться о проделанной работе.

Кроме того, в том же документе поднимаются проблемы необоснованно высокой тарификации по коммунальным услугам. В ситуации президент обязал разобраться Федеральную антимонопольную службу.

— ФАС России принять меры, обеспечивающие приведение в соответствие с экономически обоснованными значениями цен (тарифов) на электрическую энергию, цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию (отопление) на территории Республики Дагестан, — распорядился президент.

Ответственным за решение данного вопроса назначен Игорь Артемьев, который будет обязан отчитаться о проделанной работе в те же сроки — до 1 марта следующего года.

Также Владимир Путин поручил обратить внимание на официально значащиеся бесхозными газопроводы и электрические сети. Их Правительство вернёт в государственную собственность также до начала весны.

— Обеспечить инвентаризацию газораспределительных и электрических сетей на территории Республики Дагестан, в том числе выявить бесхозные энергообъекты и принять меры по оформлению прав собственности на эти объекты.

Все эти вопросы будут вынесены на пристальное рассмотрение правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Главной целью всех озвученных мер станет стабилизация и нормализация ситуации в топливно-энергетическом комплексе Республики Дагестан.