2018-11-30T19:07:40+03:00
Спорт

Легендарный боксёр Рой Джонс приедет в Дагестан по приглашению Нурмагомедова

Обладатель 10 чемпионских титулов в 5 весовых категориях захотел посмотреть, «где рождаются настоящие мужчины»
Андрей ЗОБОВ
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Рой Джонс-маладший — легенда бокса, обладатель 10 чемпионских титулов в 5 весовых категорияхРой Джонс-маладший — легенда бокса, обладатель 10 чемпионских титулов в 5 весовых категориях
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Легендарный боксёр Рой Джонс-младший посетит Дагестан, чтобы посмотреть на «край, где рождаются настоящие мужчины» по приглашению действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Как сообщил на пресс-конференции отец выдающегося дагестанского спортсмена, вместе с тем боксёр посетит чемпионат мира по боевому самбо в Каспийске, который пройдёт 16 декабря.

— Мы недавно общались с представителями тренерского штаба Роя Джонса. Они дали однозначный ответ — Рой принимает наше приглашение и посетит чемпионат мира по боевому самбо. Они отлично дружат с Хабибом, поэтому он хочет посетить Дагестан — место, где рождаются настоящие мужчины, — рассказал журналистам отец и тренер чемпиона Абдулманап Нурмагомедов.

Напомним, что Рой Джонс-младший является одним из самых легендарных боксёров в истории. Он единственный боец, завоевавший чемпионство в пяти весовых категориях: средней, второй средней, полусредней, первой тяжёлой и тяжёлой. На его счету 10 титулов, при этом он до сих пор, в 49 лет, остаётся лучшим по версии Всемирного боксёрского союза (WBU) и Всемирной боксёрской федерации (WBF). Отметим, что спортсмен имеет двойное гражданство — США и России.

Отметим, что сам Хабиб Нурмагомедов также подтвердил своё присутствие на чемпионате мира по боевому самбо. Под вопросом остаётся присутствие ирландца Конора Макгрегора и россиянина Фёдора Емельяненко. Соревнования пройдут во дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске, вмещающем 6500 зрителей.

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Рой Джонс-младший и Хабиб Нурмагомедов хорошие друзья. Поэтому легендарный боксёр без колебаний принял приглашение дагестанского Орла
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