В Ставрополе следователи проверяют УК, укравшую около четверти миллиона у ветеранов войны

После публикации в «Комсомольской правде» следственное управление СКР по Ставропольскому краю инициировало проверку деятельности управляющей компании «ЖУК №5», которая, по заявлениям жителей, украла почти 250 тысяч рублей, собранных на капремонт.

Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе ведомства, заявление поступило от одного из жителей многоквартирного дома №211 по улице Дзержинского. По сведениям жителей, из-за махинаций управляющей компании со специального счёта исчезли почти 250 тысяч рублей, предназначенные для капитального ремонта здания. И вот, когда люди решили снять средства, чтобы поменять стояки и проводку, оказалось, что вместо примерно 420 тысяч в банке хранится всего 175.

— По нашим подсчетам, управляющая компания ООО «Жук №5» не перечислила на наш счет за 3 года 245 962 рубля, это около 9 тысяч рублей с 1 квартиры. Большая часть наших жильцов — это заслуженные люди: врачи, учителя, офицеры армии, директора предприятий региона. Иван Алексеевич Щипакин, Герой Советского союза, жил в нашем доме до 2016 года и исправно платил все взносы за капремонт. 95-летнего ветерана войны Николая Тимофеевича Поротова знает весь Ставропольский край. Мы считаем, что жильцы нашего дома стали жертвами хищения денег, — сообщил в интервью «КП» старший по дому.

Иван Алексеевич Щипакин жил в доме по улице Дзержинского 211Фото: Виталий КЛИМОВ

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