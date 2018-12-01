Главу Дагэнергосбыта в Кизляре поймали на взятке в 550 тысяч рублей

В Дагестане оперативники задержали главу Кизлярского отделения «Дагестанской энергосбытовой компании» на получении взятки в 550 тысяч рублей. За эти деньги чиновник должен был скрыть хищения электроэнергии на 2,5 миллиона.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан, в операции по задержанию высокопоставленного чиновника принимали участие сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции, а также региональное ФСБ.

— О возможности совершения преступления нам было известно заранее. Поэтому была подготовлена спецоперация, и во время передачи взятки в размере 550 тысяч рублей с поличным был задержан руководитель Кизлярского городского отделения энергосбытовой компании 55-летний Жаруллах Тугайлаев, — говорится в сообщении пресс-службы.

Правоохранителям также было известно за что именно чиновник хотел взятку. Руководитель одной из строительных организаций просил аннулировать акт о хищении электроэнергии на 2,5 миллиона рублей.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Учитывая, что Тугайлаев был пойман с поличным, ему может грозить от 3 до 8 лет по статье «получение взятки».