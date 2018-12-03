Новую страницу Кадырова в Instagram прорекламировали забавным роликом

Глава Чечни Рамзан Кадыров третий раз попробует публиковаться в Instagram. Ссылку на новую страницу @za_kadyrova_95eng опубликовал спикер парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.

На выходных на его странице в том же Instagram появилось забавное рекламное промо-видео нового аккаунта Рамзана Кадырова. На его кадрах неизвестный молодой человек балуется в телефоне. Он то подписывается, то отписывается от нового Instagram главы Чечни. Однако уже через 20 секунд к парню приезжает пара сурового вида мужчин на бронированном джипе. После одного пронзительного взгляда шутник всё понимает и тут же снова нажимает «подписаться». Лица грозных визитёров расплываются в улыбке, они снова садятся в машину и уезжают.

Однако парнишка не останавливается — он, из любопытства, снова нажимает на отписку. Через секунду отъехавший джип останавливается. В панике, шутник снова подписывается, и машина трогается. Происходит вся эта вакханалия под максимально невинную детскую песню «Крылатые качели», явно намекая на то, что ролик — всего лишь невинная шутка. Но подписаться всё-таки стоит.

lord_095 Новый аккаунт Кадырова в Instagram прорекламировали смешным промо-роликом

Новая страница Кадырова, к слову, очень похожа на настоящую — на ней появились все последние анонсы и новости, публикуемые в официальном Telegram чеченского лидера. Однако сколько продержится этот аккаунт — неизвестно. Ведь руководство Instagram однозначно дало понять, что видеть среди пользователей соцсети Рамзана Ахматовича не желает, заблокировав в декабре 2017 его официальный аккаунт, а в ноябре под блокировку попал второй аккаунт, который, по словам министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, вели «неизвестные сторонники» Кадырова.

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